قبل انطلاقه غدا.. شاهد الأثاث المميز في معرض تراثنا برعاية الرئيس السيسي

ينطلق معرض تراثنا للحرف اليدوية غدا السبت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز المؤتمرات الدولي بالقاهرة الجديدة حيث يضم المعرض هذا العام أكثر من 1500 عارض من كل محافظات الجمهورية، وهو ضعف عدد العارضين الذين شاركوا العام الماضي، وذلك على مساحة 20 ألف متر مربع، ليصبح المعرض بذلك أكبر معرض إقليمى للحرفيين والفنانين المتخصصين، الذين يعرضون الآلاف من المنتجات المتميزة، التى تناسب أذواق واحتياجات المواطنين.

قصة نجاح سهير سراج الدين.. صناعة الموبيليا وإكسسوارات الأثاث بمعرض تراثنا

قالت سهير سراج الدين إحدى المشاركين العارضين في معرض تراثنا للحرف اليدوية، إنها تشارك للمرة الثانية في معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مشاركتها العام الماضي في نفس المعرض.

وأوضحت أنها تشارك هذا المعرض بعلامة جديدة للصناعة المصرية تدمج فيها بين كل أصول الحضارات المصرية المختلفة.