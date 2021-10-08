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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشوف حاجات بتألم عيني.. نادين: لا يوجد من تصلح لتقديم الفوازير حاليا "فيديو"

نادين
نادين

أكدت الفنانة نادين أنها ترى أنه لا يوجد فنانة فى مصر فى الوقت الراهن تصلح لتقديم الفوازير مرة أخرى على الشاشة . 

 

وتابعت نادين خلال نجوى بموقع صدى البلد ، لا يمكن لزمن الفوازير ان ينتهى ، لكن عودتها مرة أخرى تحتاج الى جرأة ليست متوافرة عن أى شخص حالياً . 

 

وأضافت نادين : عودة الفوازير تحتاج الى مخرج صاحب روح خفيفة ، ويكون إيقاعه سريع ، ونحن نملك العديد من المخرجين الذى يسطيعوا ان يفعلوا ذلك . 

 

وأستكملت نادين حديثها قائلة : فى الوقت الراهن يوجد أدوات تكنولوجية تسطيع ان تجعل من الفوازير شكل أخر يتميز بالفخامة ، ولكن هذا الأمر يحتاج الى منتج “ سوبر مان ” وجرىء ، لانه من الممكن ان لا يتمكن من تحقيق أرباح من الفوازير او تغطية تكلفتها الضخمة .

 

وتضيف نادين : إما العنصر الثالث فى الفوازير هو البطل أو البطلة ، وهناك أشياء تألم عينى ، لانه يجلبون أبطال لا يعرفون تقديم أستعراضات أو رقص ، فلايمكن ان نقوم بتعليم شخص كبير الرقص فى هذا السن ، بل يجب ان يكونوا على دراية بهذا الامر من الصغر ، بالإضافة الى مؤهبة التمثيل والغناء .

 

كما كشفت نادين أن الجيل الجديد لايعرفها ، خاصة وانها إعتزلت الفن لمدة 17 عاماً بعد أن قدمت الفوازير وعدد من الأعمال الفنية فى التليفزيون والسينما .

 

وتابعت نادين حديثها قائلة : الجيل الجديد يعتبرنى وجه جديد ، ويسالنى دائماً “ هما جيبنها وعاملينها نجمة لية ؟ ” ، إذ انه لا يعرف تفاصيل  مشوارى الفنى ، فقد إعتزلت الفن لمدة 17 عاماً ،   وعدت من جديد بعد أن ظهر مئات الممثلات على الشاشة ، فمن يعرفنى جيداً هو جيلى ، " .

 

وتضيف نادين : " أحرص على الظهور فى بعض البرامج التليفزيونية حتى يعرف الجيل الجديد تاريخى الفنى وما قدمت قبل ذلك " .

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عائلة جيجى : 

 

وكانت قد حلت الفنانة نادين، ضيفة على موقع “صدى البلد” فى ندوة تم تكريمها عن دورها ضمن حكاية “ عائلة جيجى ” ، والتى تعد واحدة من حكايات مسلسل “ وراء كل باب ” .

 

وتمكنت نادين من خطف الأنظار بعد أدائها المميز فى العمل ، الذى حقق نسبة مشاهدة عالية وتفاعل عدد كبير من الجمهور معه، خاصة وإنه ناقش لأول مرة فى الدراما المصرية قضية الحيل التى يقوم بها بعض “البلوجرز" تجاه المتابعين ، وحظر استخدام مواقع التواصل الإجتماعى دون وعى .

 

الجدير بالذكر ان مسلسل حكاية عائلة جيجي شارك فى بطولته بجانب  نادين كل من الفنانة ليلى عزب العرب وهند عبد الحليم وأسلام جمال من إخراج منال الصيفى .

 

وتناول العمل مخاطر السوشيال ميديا وخداع بعض البلوجرز الى المتابعين ، حيث جسدت الفنانة ناين شخصية جيجى وهى أم لثلاثة أبناء يقومون ببث فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

 

كانت نادين قد شاركت فى مسلسل خلى بالك من زيزى والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى ، وهو بطولة الفنانة أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاءالطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد  تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابةمريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

 

 

 

 

نادين الفنانة نادين موقع صدى البلد صدى البلد وراء كل باب

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