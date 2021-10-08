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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم المونديال ..تفاصيل الساعات الأخيرة في منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا الحاسمة

كيروش بصحبة لاعبي
كيروش بصحبة لاعبي منتخب مصر

أشعل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حماس لاعبيه قبل ساعات من مواجهة ليبيا بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعقد كيروش جلسة معنوية خاصة مع اللاعبين بفندق الإقامة اليوم قبل التوجه إلى ملعب برج العرب ومواجهة ليبيا ، وطالب كيروش من اللاعبين ببذل أقصي جهد ممكن خلال مباراة اليوم مؤكدا أنها الأهم في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى كأس العالم .

وأكد كيروش للاعبين أن الفوز بمباراة اليوم مهم للغاية من أجل خطف صدارة المجموعة من المنتخب الليبي قبل المباراة الأخري المرتقبة بينهما الاثنين المقبل وطالب كيروش بالتعامل بذكاء مع المباراة والتي وصفها بغير السهلة مشيرا إلى ثقته الكاملة في قدرات اللاعبين علي الفوز وإسعاد المصريين .


وتسود حالة من التفاؤل بين جميع أفراد المنتخب خلال الساعات الماضية نتيجة جاهزية جميع اللاعبين والرغبة في الفوز واعتلاء صدارة المجموعة.

وتسود حالة من الارتياح والسعادة لدى الجهاز الفنى نتيجة المستوى الفنى المتميز الذى ظهر عليه محمد صلاح فى مران أمس  والحالة المعنوية الجيدة للغاية السائدة عليه نتيجة المستويات الأسطورية التى يقدمها مع فريقه ليفربول الإنجليزي ومنافسته بقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي.


وظهر أيضا مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركي بمستوى فنى متميز فى التدريبات نتيجة الحالة المعنوية الجيدة التى يعيشها بعد تسجيله هدفين مع فريقه فى الدوري التركي قبل أيام قليلة من انضمامه للمنتخب .
 

وعقد كيروش جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران المنتخب أمس وأكد كيروش إنه لا مجال سوى لبذل أقصى جهد ممكن خلال الأيام المقبلة مؤكدا أنه اختار أفضل العناصر الممكنة للمنتخب فى الوقت الراهن مطالبا الجميع بالتركيز الكامل واستغلال الفرصة من أجل إثبات الذات مشيرا إلى أن الفوز على ليبيا أمر  ضرورى ومهم من أجل الحفاظ على فرص التأهل للمونديال ولا مجال لتحقيق نتيجة غير الفوز فى المباراتين .


وكان كيروش أعلن استبعاد كلا من علي جبر و أحمد توفيق و محمد مجدي قفشة و أحمد ياسر ريان و مصطفي فتحي و محمد شريف و أحمد سمير و مهند لاشين و سام مرسي و كريم حافظ من معسكر المنتخب.
 

وأعلن كيروش قائمة المنتخب النهائية لمواجهتى ليبيا والتى ضمت كلا من :حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي ، وفى الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف وفى الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وفى الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد وعمر مرموش.

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