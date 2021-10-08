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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النيابة تكشف مفاجأة خطيرة في العثور على لقاحات كورونا بجانب ترعة بالمنيا

النيابه الاداريه
النيابه الاداريه بالمنيا تجري المعاينه

قام اليوم فريق من النيابة الإدارية بمركز بني مزار شمال المنيا، برئاسة المستشار كمال دراز رئيس النيابة بمعاينة موقع العثور على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد ملقاة على جانبي إحدى الترع بقرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار.

وكشفت المعاينة العثور على 40 كرتونة من لقاح " سينوفارم" المخصص للوقاية من فيروس كورونا بداخلها 13 الفا و 214 فايل مخصص لـ 26 الف 428 جرعة للمواطنين.

كما عثرت معاينة النيابة الإدارية التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار ونبيل سمير المراقب الصحي بالإدارة الصحية ببني مزار على عبوات ورقية فارغة.

ومن جانبه قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور بعض أهالي قرية «إبشاق» ببني مزار على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من إحدى الترع بالقرية ووجه المحافظ باتخاذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمة تجاه الواقعة. 


وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنيه برفقه عدد من مسؤولي الإدارة الصحيه بالمركز بعد تلقيهم إخطارا من أهالي قرية إبشاق بالعثور على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من ترعة القرية، ووسط أكوام القمامة وقامت الأجهزة الأمنية ومسؤولي الإدارة الصحيه بالتحفظ على كمية اللقاحات.

وأوضح عدد من أهالي القرية ، إنه خلال سيرهم اليوم شاهدوا أكياسًا طبية ملقاة بجوار أكوام القمامة بجوار الترعة، وعند فتح تلك الأكياس تبين أنها لقاحات فيروس كورونا المُستجد المخصصة لتطعيم المواطنين.

وقالت مصادر صحيه أنه يجري التحقيق الان لمعرفة المتسبب في الواقعه ووصول تلك الكميه من اللقاحات إلى القمامة والترع بعد التحفظ عليها كما جارى عمل جرد لكل المخازن الخاصة لفيروس لقاح كورونا بمختلف الإدارات الصحية التسع بصفة عامة والإدارة الصحية بمدينة بني مزار بصفة خاصة.
للتأكد من وجود جميع الجرعات المسلمه المخازن.

وقدم المهندس احمد حته عضو مجلس النواب عن دائرة بني مزار ومغاغه بيانا عاجلا موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن واقعة العثور على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا ملقاة بإحدى الترع في محافظة المنيا، مطالبا بكشف أسباب وملابسات الواقعة وعرضها أمام الرأي العام.

ودعا النائب إلى ضرورة فتح تحقيق فوري وتطبيق القانون قائلا: في الوقت الذي تسعى مصر لتوفير اللقاحات ضد فيروس حفاظا على حياة المصريين وتدفع مبالغ طائلة، نجد هذا الإهمال بإلقاء كميات من اللقاح بالترع وهو ما يمثل جريمة كاملة الأركان.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الواقعة أهدرت فرصة الحفاظ على حياة مصريين مستحقين لهذا اللقاح.

كان مدير امن المنيا، بلاغا بتداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعثور أهالي قرية أبشاق بالعثور على كميات من لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد على جانبي ترعة أبشاق .

انتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية، والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتم العثور على كميه من امبول سينو فارم، المخصص للوقاية من وباء كورونا تم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة .
 

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