استبعاد لاعب .. اِعرف دكة بدلاء منتخب مصر أمام ليبيا

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل المنتخب لمواجهة ليبيا بعد قليل في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالأتي ، محمد الشناوي في حراسة المرمى وفي الدفاع أكرم توفيق ومحمود الونش وأحمد حجازي وأحمد أبو الفتوح وفي الوسط محمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد وفي الهجوم عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد .

وجاءت دكة بدلاء المنتخب كالتالي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد بسام.

الدفاع: ياسر إبراهيم – باهر المحمدي – أحمد فتحي – أيمن أشرف.

الوسط: حمدي فتحي – طارق حامد – رمضان صبحي – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: إبراهيم عادل – أحمد حسن "كوكا"

وتم استبعاد محمد صبحي حارس المرمي من قائمة المباراة

وعقد كيروش جلسة مطولة مع اللاعبين مؤكدا إنه لا مجال سوى لبذل أقصى جهد ممكن خلال الأيام المقبلة مؤكدا أنه اختار أفضل العناصر الممكنة للمنتخب فى الوقت الراهن مطالبا الجميع بالتركيز الكامل واستغلال الفرصة من أجل إثبات الذات مشيرا إلى أن الفوز على ليبيا أمر ضرورى ومهم من أجل الحفاظ على فرص التأهل للمونديال ولا مجال لتحقيق نتيجة غير الفوز فى المباراتين .