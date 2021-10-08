إبراهيم عيسى: المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة من الإنكار لجرائم الإرهاب اليهودي

قال الاعلامي ابراهيم عيسى، إن صحيفة هآرتس الاسرائيلية نشرت مقالا بشأن حقوق الانسان ، متابعًا أن المجتمع الاسرائيلي يعيش حالة من الانكار بسبب الجرائم القومية التي يرتكبها اليهود في داخل إسرائيل، خاصة الارهاب اليهودي.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن في العقل الاسرائيلي دائمًا ما يكون الارهابيون عربًا دائمًا ما يكون التطرف الديني اسلامي والعنصرية والعنف من خطايا الاخرين، والاسرائليون واليهود دائمًا ما يكونوا ضحايا الارهاب والكراهية ومعاداة السامية.

وتابع الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه في حال تناقد الواقع مع رأي الاسرائليين المسبق في انفسهم دائمًا ما يكون رد الفعل العام واحدَا:" لقد كان استثناءًا للقاعدة" وعندما يعتدي اليهود على الفلسطينيين ويقتلون ويحرقون ويطلقون النار وينهبون ويسرقون دائمًا ما يقولون أنه واقعة واحدة من نوعها ولا تسجل في الاحصائية.