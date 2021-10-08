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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عقب انتهاء عملية التطهير ضد كورونا.. استئناف العمل بنقابة المحامين

صدى البلد

تفتح  النقابة العامة للمحامين، غدا السبت أبوابها من جديد، وذلك عقب انتهاء أعمال التعقيم والتطهير التي جرت على مدار ثلاثة أيام ضد فيرس كورونا .

وتتابع  جميع الإدارات بالنقابة العامة، ونادي المحامين النهري بالمعادي، مهامها وتقديم كافة الخدمات للمحامين .

وتناشد النقابة جميع الأعضاء المترددين على مقرها وإداراتها الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكانت الأمانة العامة لنقابة للمحامين، قررت يوم الثلاثاء الماضي، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، ثلاثة أيام، لأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بقيروس كورونا المستجد على أن يتم اسئتاف العمل يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، مع استمرار عمل إدارة العلاج بالنقابة العامة، حرصا على مصلحة الزملاء.

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