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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد عرض الجزء الخامس من مسلسل الهيبة

تيم حسن
تيم حسن

قررت منصة شاهد vip  طرح الموسم الخامس من مسلسل الهيبة " جبل " يوم 17 أكتوبر الحالى .


مسلسل الهيبة فى موسمة الخامس تدور أحداثه عندما يتحتم على (جبل) خوض معركة جديدة بعد اكتشافه وجود مخططًا من قبل إرهابيين لتحويل السد المائي الذي يحمي الهيبة من الجفاف إلى منفذ للتهريب.

 

الجدير بالذكر ان الموسم الخامس من مسلسل الهيبة من بطولة تيم حسن ايميه صباح منى واصف ومن إخراج سامر البرقاوى .

 

وكانت قد ودعت أسرة مسلسل ​الهيبة​ الفنانة القديرة ​منى واصف​ في آخر يوم تصوير لها ضمن العمل بعد 5 مواسم ونجاحات كبيرة .

 

ونشر المخرج سامر البرقاوي صورة لكل فريق العمل مع منى واصف وكتب رسالة وداع لها : "أسرة الهيبة جبل بجزئه الأخير تودع أم جبل في يوم تصويرها الاخير في العمل .. يطولنا عمرك ست منى"

 

الجزء الخامس من الهيبة:

 

في الجزء الخامس والاخير من مسلسل "الهيبة"، يلعب دور البطولة الممثل السوري تيم حسن والممثلة اللبنانية ايمي صياح. ونشرت شركة صباح اخوان المنتجة لمسلسل "الهيبة" الفيديو الدعائي للجزء الخامس والاخير عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

كشف الفيديو من خلال محادثة بين بطلي العمل عن مواجهة مرتقبة بين شخصية "جبل" وتنظيم "داعش".

 

وعلقت الشركة على الفيديو: "خذوا نفس عميق، الجبل واصل".

 

يُذكر أن الجزء الخامس من المسلسل، من بطولة تيم حسن، إيميه صياح، منى واصف وعبد المنعم عمايري، من إخراج سامر البرقاوي .

 

وكان لعب دور البطولة في الجزء الرابع من الهيبة الممثل السوري تيم حسن مع الممثلة السورية ديما قندلفت مع دور اساسي للاعلامي والممثل اللبناني عادل كرم، الذي اشعل صراعاً بينه وبين تيم حسن على مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بعد ان نشر صورة له من شخصية "نمر السعيد"، التي يجسدها في المسلسل، وعلّق عليها قائلاً: "فلتكن معركة ومنتهية"، ليرد عليه تيم بنشره مقطع فيديو لمشهد له من المسلسل، وهو يستعد للهجوم على مستودع يتحصّن فيه "نمر" وجماعته، وعلّق: "فــرج".

 

واحتدم الصراع بعد ذلك بينهما، ليرد عادل عليه قائلاً: "في مجال نتفاهم ونرجع نبني من أول وجديد؟، ليعود ويرد تيم، قائلاً: "اليوم بالليل بيبين معنا".

الهيبة تيم حسن التواصل الاجتماعي منصة شاهد vip الموسم الخامس منصة شاهد الجزء الرابع من الهيبة سامر البرقاوي المخرج سامر البرقاوي منى واصف​

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