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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد طابور الصباح في أول يوم دراسة

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد مدارس الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، طابور الصباح في أول أيام الدراسة وذلك بمدرسة النسيجية بحضور ١١٠٠ طالب بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

وخلال الجوله التفقدية بالمدرسة، تابع المحافظ جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث شهد طابور الصباح والإذاعة المدرسية ، وسجل اليوم الدراسي الأول تواجد التلاميذ بكثافة في ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

 

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وتفقد الدكتور رحمي مدرسة محمد فريد الإعدادية بنين ، حيث تبادل الحديث مع طلاب المدرسة خلال الحصة الأولى لهم بالعام الدراسي الجديد مشجعاً إياهم على مزيد من التحصيل مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من (ارتداء الكمامات ، التباعد ، عدم مشاركة الأدوات وغسل الأيدي باستمرار) ، كما شملت جولته تفقد غرف النشاط من (معامل الحاسب الآلي، حصص التربية الرياضية والمكتبة) .

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محافظ الغربية يتفقد مدارس طايور الصباح وكيل التربية والتعليم انتظام الدراسة الطلاب والطالبات

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