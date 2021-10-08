ضعف في التصويت بسباق انتخابات نقابة الأطباء بفرع الغربية

توافد أعداد ضعيفة من الأطباء من أعضاء الجمعية العمومية اليوم الجمعه للإدلاء بأصواتهم في سباق الانتخابات التي تجري تحت إشراف قضائي كامل للاختيار أعضاء مجلس الإدارة العامة فوق السن وتحت السن وممثل النقابة بفرع وسط الدلتا .



وانطلقت فعاليات سباق انتخابات نقابة الأطباء تحت إشراف قضائي كامل منذ الساعه 10 صباحا في ظل استنفار أمني كما خصصت الأجهزة الأمنية مديرية أمن الغربية دوريات من الشرطة وأقوال أمنية ومدرعات للتأمين محيط النقابة بطنطا تحقيقا للانتظام سير عمليات التصويت .

كما يعد الحق للأعضاء الجمعية العمومية لهم حق اختيار أعضاء مقاعد العامة للأعضاء فوق وتحت السن فضلا عن تحديد واختيار مقعد مرشح ممثل عن النقابة بفرع وسط الدلتا بينما يتاح اختيار عضوين فوق السن وتحت السن بمجلس النقابة الفرعي .

مقعدا فوق السن وتحت السن بلجنه الفرعية يتنافس علي حسمها نحو 9 مرشحين بينما يتنافس غعددعلي مقعد ممثل النقابة بفرع وسط الدلتا اثنين من المرشحين .



كما سيغلق أبواب صناديق الاقتراع في الساعه السابعة من مساء اليوم بينما تعلن اللجنه القضائيه المشرفة على سير عمليات التصويت نتائج الفرز الخاصة بأصوات مقاعد اللجان الفرعية بشكل نهائي بينما مقاعد النقابة العامة سيتم حصر أصواتها علي مستوي لجان الفرعية للنقابة الأطباء بمحافظات الجمهورية .