الغربية تحتفل بعيدها القومي الـ 223 بالمسرح الثقافي بطنطا

محافظ الغربية : احتفالات المحافظة بعيدها القومى هذا العام تمثل جني ثمار التنمية والتطوير

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الحفل الفني الذي نظمه المركز الثقافي بطنطا بمناسبة العيد القومي الـ ٢٢٣ للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، أحمد درويش رئيس قطاع وسط وغرب الدلتا بوزارة الثقافة، عزه عادل مديرة المركز الثقافي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.



بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه تقديم أوبريت غنائي واستعراضي بعنوان قلب الدلتا، وعرض راقص لباليه المركز الثقافي بطنطا، وعلى هامش الاحتفال افتتح المحافظ ومرافقوه معرض الفنون التشكيلية والذي أقيم بالبهو الخارجي للمركز.



وأكد رحمي أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي هذا العام تحمل الطابع التنموي من خلال تكليل جهود أكثر من عام من العمل الجاد المثمر في سبيل تنفيذ مشروعات وخطة الدولة التنموية، حيث تشمل الاحتفالات افتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية التى تعكس خطوات القيادة السياسية العليا نحو التطوير والتنمية وبناء الدولة الحديثة.



يذكر أن المحافظة وضعت برنامج للاحتفال بالذكرى ال ٢٢٣ للعيد القومي طوال شهر أكتوبر تتضمن افتتاح عدد ٣٦ مشروع ما بين ( مدارس، مراكز شباب، مساجد، مشروعات خدمية ومشروعات تنموية)، إلى جانب تنفيذ ٥٥ قافلة متنوعة ما بين قوافل (طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية)، وكذا تنظيم ٣١ رحلة لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية، كما سيتم تنفيذ (٦ معارض ومسابقات، ١٣ ندوة تثقيفية ، ١٢ حفلة متنوعة ومجموعة من المبادرات المجتمعية والتوعوية).

IMG-20211007-WA0089

IMG-20211007-WA0090

IMG-20211007-WA0064

IMG-20211007-WA0071

IMG-20211007-WA0067

IMG-20211007-WA0065

IMG-20211007-WA0066

IMG-20211007-WA0075

IMG-20211007-WA0069

IMG-20211007-WA0068

IMG-20211007-WA0083

IMG-20211007-WA0082

IMG-20211007-WA0086

IMG-20211007-WA0074

IMG-20211007-WA0085

IMG-20211007-WA0081

IMG-20211007-WA0073

IMG-20211007-WA0077

IMG-20211007-WA0079

IMG-20211007-WA0070