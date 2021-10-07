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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية : احتفالات المحافظة بعيدها القومى هذا العام تمثل جني ثمار التنمية والتطوير

الغربية تحتفل بعيدها القومي الـ 223 بالمسرح الثقافي بطنطا

صدى البلد

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الحفل الفني الذي نظمه المركز الثقافي بطنطا بمناسبة العيد القومي الـ  ٢٢٣ للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، أحمد درويش رئيس قطاع وسط وغرب الدلتا بوزارة الثقافة، عزه عادل مديرة المركز الثقافي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

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بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه تقديم أوبريت غنائي واستعراضي بعنوان قلب الدلتا، وعرض راقص لباليه المركز الثقافي بطنطا، وعلى هامش الاحتفال افتتح المحافظ ومرافقوه معرض الفنون التشكيلية والذي أقيم بالبهو الخارجي للمركز.


وأكد رحمي أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي هذا العام تحمل الطابع التنموي من خلال تكليل جهود أكثر من عام من العمل الجاد المثمر في سبيل تنفيذ مشروعات وخطة الدولة التنموية، حيث تشمل الاحتفالات افتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية التى تعكس خطوات القيادة السياسية العليا نحو التطوير والتنمية وبناء الدولة الحديثة.

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يذكر أن المحافظة وضعت برنامج للاحتفال بالذكرى ال ٢٢٣ للعيد القومي طوال شهر أكتوبر تتضمن افتتاح عدد ٣٦ مشروع ما بين ( مدارس، مراكز شباب، مساجد، مشروعات خدمية  ومشروعات تنموية)، إلى جانب تنفيذ ٥٥ قافلة متنوعة ما بين قوافل (طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية)، وكذا تنظيم  ٣١ رحلة لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية، كما سيتم تنفيذ (٦ معارض ومسابقات، ١٣ ندوة تثقيفية ، ١٢ حفلة متنوعة ومجموعة من المبادرات المجتمعية والتوعوية).

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الغربية العيد القومى المركز الثقافي طنطا جامعة طنطا

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