جامعة القاهرة تنظم برنامجا حافلا فى أول يوم دراسى

تستقبل اليوم كليات جامعة القاهرة، الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2021 - 2022، وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وتعقيمها، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وإنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بالكليات، حيث تستقبل جامعة القاهرة هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.

كما تحتفل جامعة القاهرة مع بداية العام الدراسي بانتصارات أكتوبر حيث يحيي أوركسترا وكورال الجامعة انتصارات أكتوبر المجيدة من خلال تقديم مجموعة من الأناشيد الوطنية بمشاركة طلاب الجامعة، وذلك بالإضافة إلى عزف الموسيقى العسكرية من قبل الفرق الموسيقية للشرطة التي تجوب الحرم الجامعي لعزف موسيقاها.

وتنظم جامعة القاهرة، برنامجًا حافلًا بالأنشطة لاستقبال الطلاب، حيث يقام معرض للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية، ومن المقرر تحية العلم وعزف السلام الجمهوري بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاهرة.