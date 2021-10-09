عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تزامنا مع بداية الدراسة.. تعليمات مهمة من عميد "آثار القاهرة" للطلاب

الدكتور أحمد رجب
الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، تعليمات مهمة للطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد اليوم.

 

وقال الدكتور أحمد رجب ، يرجي من جميع الطلاب مراعاة الإجراءات الاحترازية داخل قاعات الدرس، وارتداء الجميع الكمامات والتباعد، كما يرجي مراعاة عدم التكدس داخل قاعات المحاضرات ووجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر .

 

واضاف "رجب " أنه في حالة زيادة عدد الطلاب؛ سيقوم الأستاذ الجامعي بتقسيم الطلاب إلي قسمين، وتقسيم زمن المحاضرة، وإعادتها لطلاب القسم الثاني، أي المحاضرة 3 ساعات، تقسم إلى ساعة ونصف، وساعة ونصف، وهذا فقط في الأعداد التي تزيد عن سعة القاعة أو المدرج، بعد مراعاة التباعد والاجراءات الاحترازية .

إعلان جدوال تسكين الطلاب القدامى المغتربين والوافدين بجامعة القاهرة

و اشار عميد الكلية إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة وسيترك الاستاذ 5 دقائق من اول واخر كل محاضرة للتعقيم، مؤكدا ان الكتاب الورقي ممنوع تداوله تماما بالجامعة بين الطلاب والاقتصار فقط علي الكتاب الالكتروني علي c d .. أو تبادل الكتاب إلكترونيا بين الاستاذ والطلبة من خلال منصة بلاك بورد أو أي وسيلة إذا لم يرغب الاستاذ في التعاقد علي الكتاب، وفي كل الأحوال يكون الكتاب من تأليف الاستاذ وليس أستاذا آخر؛ حفاظا علي حقوق الملكية الفكرية، ويرجي من جميع الطلاب عدم التعامل على الكتاب الورقي نهائيا .

 

كما أكد " رجب " ان لكل مقرر كتاب واحد ولايجوز تدريس كتاب لكل مجموعة إذا كانت المادة يدرسها أكثر من استاذ وسيكون التفاهم بين الأساتذة في المقرر الواحد علي تأليف الكتاب علي سي دي لضمان العدالة بين الطلاب ويتابع  رئيس القسم العلمي تنفيذ ذلك ، بالاضافة إلى تزويد جميع القاعات بشاشات تفاعلية وتم توصيلها بالنت وان شاء الله  يتم تشغيلها قريبا للتوسع في التواصل الالكتروني علي المنصة بلاك بورد وضمان عدم تكدس الطلاب .


واضاف قائلا ،  يجب أن يكون جميع الطلاب قد تلقوا التطعيم سواء بالمراكز الموجودة بالجامعة أو بالمراكز المجاورة لمقار إقامتهم طبقا لما قامت به وزارة الصحة بجهود مشكورة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة برئاسة معالي الدكتور محمد الخشت بإضافة خانة طالب جامعي الي استمارات التطعيم ضد كورونا والتسجيل يكون في خلال 24 ساعة فقط يأتي تحديد المكان.

جامعة القاهرة كلية الاثار جامعة القاهرة بدء العام الدراسي الجديد الدكتور أحمد رجب اخبار التعليم

ترشيحاتنا

مهام عمل صندوق التمويل العقاري وفقا للقانون .. تعرف عليها

ماذا يقرأ في صلاة الفجر بعد سورة الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ظلمه البدرى وأنصفه كيروش .. 13 معلومة عن عمر مرموش صانع فوز مصر على ليبيا

ربنا يكملها بالصعود.. تريزيجيه يعلق على فوز منتخب مصر أمام ليبيا.. شاهد

فوربس: ديون ترامب تبلغ 1.3 مليار دولار

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

وفاة المطرب الجزائري رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عاما

ظاهرة فلكية.. تساقط "شهب التنين" في سماء مصر

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الأفلام.. شاهد سائق توك توك يحطم الأرقام القياسية بالقيادة على عجلتين|فيديو

مقطع يوقف القلب.. شاهد أسد يخرج من حمام عمومي ويفاجئ المارة|فيديو

خلطة ليبيا للفوز على مصر.. لماذا يتحدى كليمنتي مدرب الفراعنة ويعده بالهزيمة؟

أحمد مظهر.. لماذا انفصل الفارس عن أم أولاده بعد مقتل صديقه على يد ابنه؟

فيديو

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

المزيد

ساحة رأي

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ