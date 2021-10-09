تزامنا مع بداية الدراسة.. تعليمات مهمة من عميد "آثار القاهرة" للطلاب

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، تعليمات مهمة للطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد اليوم.

وقال الدكتور أحمد رجب ، يرجي من جميع الطلاب مراعاة الإجراءات الاحترازية داخل قاعات الدرس، وارتداء الجميع الكمامات والتباعد، كما يرجي مراعاة عدم التكدس داخل قاعات المحاضرات ووجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر .

واضاف "رجب " أنه في حالة زيادة عدد الطلاب؛ سيقوم الأستاذ الجامعي بتقسيم الطلاب إلي قسمين، وتقسيم زمن المحاضرة، وإعادتها لطلاب القسم الثاني، أي المحاضرة 3 ساعات، تقسم إلى ساعة ونصف، وساعة ونصف، وهذا فقط في الأعداد التي تزيد عن سعة القاعة أو المدرج، بعد مراعاة التباعد والاجراءات الاحترازية .

و اشار عميد الكلية إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة وسيترك الاستاذ 5 دقائق من اول واخر كل محاضرة للتعقيم، مؤكدا ان الكتاب الورقي ممنوع تداوله تماما بالجامعة بين الطلاب والاقتصار فقط علي الكتاب الالكتروني علي c d .. أو تبادل الكتاب إلكترونيا بين الاستاذ والطلبة من خلال منصة بلاك بورد أو أي وسيلة إذا لم يرغب الاستاذ في التعاقد علي الكتاب، وفي كل الأحوال يكون الكتاب من تأليف الاستاذ وليس أستاذا آخر؛ حفاظا علي حقوق الملكية الفكرية، ويرجي من جميع الطلاب عدم التعامل على الكتاب الورقي نهائيا .

كما أكد " رجب " ان لكل مقرر كتاب واحد ولايجوز تدريس كتاب لكل مجموعة إذا كانت المادة يدرسها أكثر من استاذ وسيكون التفاهم بين الأساتذة في المقرر الواحد علي تأليف الكتاب علي سي دي لضمان العدالة بين الطلاب ويتابع رئيس القسم العلمي تنفيذ ذلك ، بالاضافة إلى تزويد جميع القاعات بشاشات تفاعلية وتم توصيلها بالنت وان شاء الله يتم تشغيلها قريبا للتوسع في التواصل الالكتروني علي المنصة بلاك بورد وضمان عدم تكدس الطلاب .



واضاف قائلا ، يجب أن يكون جميع الطلاب قد تلقوا التطعيم سواء بالمراكز الموجودة بالجامعة أو بالمراكز المجاورة لمقار إقامتهم طبقا لما قامت به وزارة الصحة بجهود مشكورة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة برئاسة معالي الدكتور محمد الخشت بإضافة خانة طالب جامعي الي استمارات التطعيم ضد كورونا والتسجيل يكون في خلال 24 ساعة فقط يأتي تحديد المكان.