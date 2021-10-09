عروض حية لتعليم الحرف اليدوية.. تفاصيل معرض تراثنا للحرف

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا عن معرض تراثنا للحرف التراثية، حيث يعد أكبر معرض إقليمي للحرف اليدوية والتراثية، ويقام تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.

كما ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويحتضن مركز المعارض الدولة بالتجمع الخامس المعرض.



ويشارك به 1500 مبدع وفنان من جميع المحافظات، حيث يأتي في إطار دعم الدولة لأصحاب الحرف ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.



كما أن إقامة المعرض تساعد العارضين في تحقيق مبيعات جيدة و إجراء العديد من الاتفاقيات، حيث يشهد عدة فعاليات، منها العروض الحية لتصنيع الحرف اليدوية.



ويضم المعرض جناح لتعليم الأطفال الحرف اليدوية وعرض منتجات المبدعين

