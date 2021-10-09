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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالى يتفقد أول يوم دراسي بجامعة القاهرة

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى يتفقد أول يوم دراسي بجامعة القاهرة

أجرى وزير التعليم العالي جولة تفقدية بجامعة القاهرة ، بالتزامن مع انطلاق الدراسة بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت 9 أكتوبر، بصحبة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

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رئيس جامعة القاهرة يحذر الطلاب من تجاهل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم

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جامعة القاهرة تنظم برنامجا حافلا فى أول يوم دراسى

‎وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أجرى منذ قليل، جولة تفقدية بالحرم الجامعي وعلى البوابات الرئيسة، للتأكد من التزام منسوبي الجامعة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية، ومرور الطلاب ومن بوابات التعقيم الذاتي، واستخدامهم الكواشف الحرارية للاطمئنان على خلوهم من أعراض فيروس كورونا، وكذلك إظهار بطاقة التطعيم ضد كورونا، وذلك في إطار الاستعداد التام لبدء العام الجامعي الجديد 2021 - 2022.

كما أجرى الخشت، حوارًا مع الطلاب، حذرهم خلاله من تجاهل التعليمات والتدابير الوقائية حتى لا ينقلوا الفيروس إلى بيوتهم ويعرضوا أسرهم لخطر الإصابة، مؤكدًا أن التعايش مع الفيروس أصبح أمرًا حتميًا يستدعي أن نكون حذرين دائمًا.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر تعليمات لعمداء الكليات والمعاهد باتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها قبل بدء العام الجامعي، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى.

جامعة القاهرة وزير التعليم العالي جولة تفقدية بجامعة القاهرة انطلاق الدراسة بالجامعات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

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