ماذا تفعل جامعة عين شمس لطبيب واقعة اسجد للكلب بعد الحكم بحبسه سنتين؟

صرح مصدر مسئول مطلع دخل جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد انه بعد إصدار الحكم علي طبيب صاحب واقعة اسجد للكلب الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس بعامين حبس وتغريمه 100 ألف جنيه في الواقعة يمكن لمجلس التأديب بجامعة عين شمس الحكم اتخاذ القرار في الوقت الحالي ام الانتظار الي بعد الحكم النهائي لافتا بانه من المؤكد سوف يقدم الطبيب طعنا علي الحكم .
وقد حددت مستأنف المحكمة الاقتصادية جلسة 18 أكتوبر الجاري، لنظر استئناف المتهمين على حكم حبسهم في واقعة "اسجد للكلب".
وقال وليد السروجي، محامي المجني عليه عادل سالم، إنه تقدم باستئناف على براءة المتهمين الثلاثة في التهمتين الثالثة والرابعة لذات الجلسة.
الحبس سنتان للمتهمين وغرامة 100 ألف جنيه فى واقعة السجود للكلب
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم ، بمعاقبة طبيبين وموظف في واقعة "اسجد للكلب" بالحبس سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم 100 الف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمجني عليه 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبرأت المحكمة المتهمين من تهمتي التعدي على القيم الأسرية للمجتمع واستخدام حسابات على مواقع التواصل لارتكاب الجرائم المسندة لهم.