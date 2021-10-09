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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماذا تفعل جامعة عين شمس لطبيب واقعة اسجد للكلب بعد الحكم بحبسه سنتين؟

اسجد للكلب
اسجد للكلب

صرح مصدر مسئول مطلع دخل جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد انه بعد إصدار الحكم علي طبيب صاحب واقعة اسجد للكلب الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس بعامين حبس وتغريمه 100 ألف جنيه في الواقعة يمكن لمجلس التأديب بجامعة عين شمس الحكم اتخاذ القرار في الوقت الحالي ام الانتظار الي بعد الحكم النهائي لافتا بانه من المؤكد سوف يقدم الطبيب طعنا علي الحكم .


وقد حددت مستأنف المحكمة الاقتصادية جلسة 18 أكتوبر الجاري، لنظر استئناف المتهمين على حكم حبسهم في واقعة "اسجد للكلب".

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وقال وليد السروجي، محامي المجني عليه عادل سالم، إنه تقدم باستئناف على براءة المتهمين الثلاثة في التهمتين الثالثة والرابعة لذات الجلسة.

الحبس سنتان للمتهمين وغرامة 100 ألف جنيه فى واقعة السجود للكلب

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم ، بمعاقبة طبيبين وموظف في واقعة "اسجد للكلب" بالحبس سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم 100 الف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمجني عليه 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبرأت المحكمة المتهمين من تهمتي التعدي على القيم الأسرية للمجتمع واستخدام حسابات على مواقع التواصل لارتكاب الجرائم المسندة لهم.

جامعة عين شمس اسجد للكلب طبيب صاحب واقعة اسجد للكلب مجلس التأديب بجامعة عين شمس وليد السروجي اخبار التعليم

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