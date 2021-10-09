للشركات الصغيرة.. كيف تحصل علي تمويل بـ 6 ملايين جنيه بمبادرة مشروعك

يسعي الجهاز المصرفي لزيادة شرائح جديدة من العملاء لديه من خلال تطوير خدماتها المقدمة للجمهور بالتوازي مع الإجراءات التي يقوم عليها البنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة العملاء للتعامل مع البنوك.



ومن بين تلك الاجراءات التي تقدمها البنوك؛ خدمات الحصول علي تمويل للمشروعات أو الاحتياجات التي يرغب فيها العملاء سواء الأفراد أو الشركات ؛ حيث تقدم البنوك خدمات الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري تحت عنوان " مشروعك – مشروعي" والتي ينفذها عدد من البنوك.



وفقا لتقرير مصرفي فإن المبادرة تستهدف مساندة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل، حيث يتم تمويل المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والأموال في كافة الأنشطة سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، أو مهن حرة، والأنشطة الطبية والعيادات والصيدليات و الانشطة صديقة البيئة والتجهيزات بغرض التحول الى الطاقة النظيفة "غاز طبيعى" .



ويتم اتاحة التمويل لتلك الشركات التي يصل حجم مبيعاتها من مليون جنيه حتي أقل من 50 مليونا، ، حيث يتم التمويل من خلال قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل وتمويل الآلات والمعدات المحلية والمستوردة، الجديدة أو المستعملة ووسائل النقل.



وتتراوح قيمة القرض من 250 ألف جنيه حتى 6 ملايين جنيه، لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة، بفترة سداد تصل لـ 7 سنوات متضمنة فترة السماح الطبيعية للمشروع، بعائد 5% متناقصة للانشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة طبقا لمبادرة البنك المركزى المصرى.



وتبلغ حدود التمويل للشركات المؤسسة حديثا والتي يبلغ رأسمالها المدفوع بين 50 ألف حتي أقل 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية أو أقل من 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية، حيث تصل نسبة التمويل لـ 80% للآلات والمعدات والسيارات و 100% تمويل لرأس المال العامل .



وحدد البنك عددا من المستندات المطلوبة للحصول المطلوبة من بينها ضرورة وجود مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وصورة من رخصة مزاولة النشاط والملف الضريبي والتأميني و صورة من مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار، و ميزانيات آخر ثلاث ميزانيات الشركات القائمة، وصورة من عقد التأسيس وتعديلاته بالنسبة لشركات الأشخاص أو الأموال.

