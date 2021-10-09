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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي:2.9 تريليون جنيه حجم محفظة الأوراق المالية في يونيو 2021

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت محفظة الأوراق المالية لـ2.9 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 2.81 تريليون جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 2.803 تريليون جنيه في إبريل 2021.


قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الأوراق المالية الموجهة للقطاع الحكومي إلي 2.73 تريليون جنيه في يونيو السابق مقابل 2.7 تريليون جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 2.663 تريليون جنيه في إبريل 2021.

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ذكر البنك المركزي المصري أن محفظة الأوراق المالية للقطاع العام بلغت 341 مليون جنيه في يونيو السابق مقابل 330 مليون جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 317 مليون جنيه في إبريل2021.


وبلغت محفظة الأوراق المالية بالبنوك للقطاع الخاص 125.2 مليار جنيه في يونيو 2021 مقابل 124.444 مليار  جنيه في مايو الماضي ومقارنة بـ 124.7 مليار جنيه في إبريل السابق.


وسجلت محفظة الأوراق المالية الموجهة للقطاع الخارجي إلي 14.83 مليار جنيه في يونيو 2021 مقابل 14.11 مليار جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 14.85 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.
 

الاوراق المالية مال واعمال واستثمار اخبار مصر البنك المركزي القطاع العام

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