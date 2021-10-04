البنك المركزي: 3.5 تريليون جنيه حجم المطلوب من الحكومة للائتمان المحلي يونيو الماضي

ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الإئتمان المحلي لـ 3.5 تريليون جنيه في يونيو الماضي بعد أن كان 3.432 تريليون جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 3.41 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام.

وقا تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الإئتمان المحلي إلي 5.41 تريليون جنيه في يونيو الماضي بعد أن كان 5.3 تريليون جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 5.26 تريليون جنيه في إبريل 2021.

وسجل حجم الأوراق المالية ضمن الإئتمان المحلي المطلوب من الحكومة؛ نحو 3.341 تريليون جنيه في يونيو السابق مقابل 3.4 تريليون جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 3.4 ترييون جنيه في إبريل من نفس العام.

وسجل بند الإقراض والخصم ضمن المطلوبات المذكورة نحو 1.2 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.171 تريليون جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 1.12 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام.

وبلغت الودائع نحو 1.1 تريليون جنيه في يونيو 2021 مقابل 1.11 تريليون جنيه في مايو من نفس العام مقابل 1.07 تريليون جنيه في إبريل السابق.