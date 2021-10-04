عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 3.5 تريليون جنيه حجم المطلوب من الحكومة للائتمان المحلي يونيو الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الإئتمان المحلي لـ 3.5 تريليون جنيه في يونيو الماضي بعد أن كان 3.432 تريليون جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 3.41 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام.

وقا تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الإئتمان المحلي إلي 5.41 تريليون جنيه في يونيو الماضي بعد أن كان 5.3 تريليون جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 5.26 تريليون جنيه في إبريل 2021.

وسجل حجم الأوراق المالية ضمن الإئتمان المحلي المطلوب من الحكومة؛ نحو 3.341 تريليون جنيه في يونيو السابق مقابل 3.4 تريليون جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 3.4 ترييون جنيه في إبريل من نفس العام.

وسجل بند الإقراض والخصم ضمن المطلوبات المذكورة نحو 1.2 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.171 تريليون جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 1.12 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام.

وبلغت الودائع نحو 1.1 تريليون جنيه في يونيو 2021 مقابل 1.11 تريليون جنيه في مايو من نفس العام مقابل 1.07 تريليون جنيه في إبريل السابق.

البنك المركزي الائتمان المحلي اخبار مصر مال واعمال المطلوبات من الحكومة

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يصدر بعض التعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

ترشيحاتنا

إيران تعترف بما حدث معها منذ عام: منشآتنا النووية تعرضت لأعمال تخريبية

بعد انهيار فيسبوك.. خسائر فادحة لأسهم شركات التكنولوجيا

أخبار الفن.. حلا الترك بدون مكياج.. نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب

بدون حذف.. نشر عناقيد الغضب بخط يد جون شتاينبك

البنك المركزي: 3.5 تريليون جنيه حجم المطلوب من الحكومة للائتمان المحلي يونيو الماضي

عودة فيسبوك وانستجرام وواتسآب للعمل من جديد بعد ساعات من الإنقطاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

بشائر الخير.. انتهاء الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر قريباً | تفاصيل

تقارير تكشف حقيقة اختراق وتسريب بيانات 1.5 مليار حساب شخصي على فيسبوك

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخدمة لن تعود قبل 24 ساعة.. القصة الكاملة لعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

فيديو

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ