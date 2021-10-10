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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: نصر أكتوبر من أعظم انتصارات الأمة العربية

احتفالات أكتوبر بمكتبة
احتفالات أكتوبر بمكتبة الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، احتفالية محافظة الإسكندرية بمناسبة الذكرى ال48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والمقامة بمكتبة الإسكندرية.

يأتي ذلك استمراراً لاحتفالات محافظة الإسكندرية بانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تضمنت عدة فعاليات كان على رأسها المارثون الرياضي الذي انطلق أمس وسط مشاركة الآلاف من مواطني الإسكندرية. 

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وفي كلمته؛ قدم محافظ الإسكندرية بالنيابة عن نفسه والإصالة عن مواطني وقيادات الإسكندرية التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكري ال 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، متمنياً أن ينعموا بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادته الحكيمة.

ورحب المحافظ بجميع الحضور معرباً عن سعادته بتواجده بينهم اليوم للاحتفال معهم. 
وأكد أن نصر أكتوبر يعد من أعظم انتصارات الأمة العربية، وستظل تلك الانتصارات خالدة عبر الزمن، وسنظل دائماً وأبداً نتذكر هذا النصر بكل فخر وعزة عبر آلاف السنين.

وأشار إلى أن الانتصارات التي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة، هي التي استعادت للمصريين كرامتهم واستردت عزتنا الوطنية، وستظل دائما هذه الذكرى هي مبعث اعتزاز الشعب بقواته المسلحة ورجالها. وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائما وأبدا القوة والحصن التي تحافظ على سلامة ووحدة أراضيه.

ووجه الشريف الشكر والتقدير لجميع الحضور والمنظمين والمشاركين في الإحتفال.
وأكد أن المحافظة حرصت هذا العام علي جعل الاحتفالات ذات مذاق خاص لإسعاد أهل الإسكندرية وزائريها.

وخلال الاحتفال؛ تم تكريم شهداء الوطن الأبرار، مقدما تحية تقدير وإجلال لشهدائنا البواسل الذي قدموا أرواحهم فداء لمصر.

جاء ذلك بحضور اللواء أ ح/ فهمى هيكل قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء بحري أ ح/ إيهاب محمد صبحي رئيس أركان القوات البحرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.

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