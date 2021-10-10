طول شعرها 3 متر.. شاهد صاحبة الرقم القياسي لأطول شعر في الهند|صور

أطلق عليها الهنود اسم رابونزل، فشعرها البالغ طوله 9 أقدام و10.5 بوصات (3.01 متر) يذكرنا بالشخصية الخيالية صاحبة الشعر الطويل في الكرتون الشهير.

فالفتاة الهندية أكانكشا لم تحظ فقط بإعجاب الأصدقاء والعائلة من حولها، بل إن شعرها جعلها مشهورة، وكان السبب في دخولها التاريخ عن طريق كسر الأرقام القياسية في موسوعة ليمكا لأطول شعر في الهند.

ومؤخرا، بفضل خصلات شعرها الطويلة، حصلت الفتاة الهندية على مكان في Limca Book of World Records 2020-2022، وأيضًا في كتاب الهند للأرقام القياسية.

تنص الرسالة الرسمية الصادرة عن كتاب Limca للأرقام القياسية العالمية 2020-2022 على أن أكانكشا من ماهاراشترا في الهند، لديها أطول شعر في الهند يبلغ 3.01 م (9 أقدام و 10.5 بوصات)".

في الهند، تحتفظ أكانكشا بهذا الرقم القياسي منذ عام 2019، وهي محترفة في مجال الأدوية والإدارة حيث تعمل كصيدلانية، وقد وصفت شعرها بأنها "نعمة".

أجاب أكانكشا "لا أقضي أكثر من 20 دقيقة في غسل شعري أو الروتين الخاص به خلال اليوم"، وتحدثت أيضًا عن قص شعرها الطويل، فقالت: "لقد قمت بقص الشعر من فوق الأرض إلى أسفل الخصر لكنه نما مرة أخرى".