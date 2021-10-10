أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى في نادي سموحة، إن عصام الحضري مدرب حراس المنتخب أخطأ بعدما طلب من الشناوي عدم التمرين قبل مباراة ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إنه كان يجب على الحضري رؤية الشناوي في الملعب بعد إصابته وعدم الطلب منه عدم التمرين.

وتصدر منتخب مصر مجموعته بـ7 نقاط، يليه المنتخب الليبى بـ6 نقاط، ثم أنجولا بـ3 نقاط، وأخيرًا الجابون بنقطة واحدة فقط.

و انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

و تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.