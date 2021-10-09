حبيبي يا شنو.. الحضرى يوجه رسالة للشناوى | شاهد

بعد فوز المنتخب على ليبيا

وجه عصام الحضرى رسالة لـ محمد الشنادى حارس مرمى منتخب مصر ، ونشر صورة له معه عبر حسابة الشخصى بموقع انستجرام .

وكتب الحضرى “ الحمد لله والشكر الله فوز مهم ، حبيبي يا شنو مستني منك الأحسن و الأحسن في كل مرة ان شاء الله ”.



انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.