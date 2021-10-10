جنش يكشف كواليس خناقته مع كارتيرون واسباب رحيله عن الزمالك

كشف محمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك السابق، كواليس جديدة بشأن أزمته مع مدرب الفريق الأبيض باتريس كارتيرون، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري في الموسم الماضي.

وقال جنش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" لو أنا ضربت كارتيرون فعلا واملك دعم إعلامي كان النادي سيقف معي، وبالفعل حدث هذا الأمر دون ذكر تفاصيل".

وأضاف:" الناس في نادي الزمالك لا يحبون الصريح ولا الشخص" اللي في حاله"، ليك ضهر اعلاميا هنخاف منك، دا أكثر شيء أحزنني أكتر مما حدث معي".

وأكمل:" صوتي ارتفع أمام كارتيرون في معسكر لقاء سيراميكا لكنني لم أتجاوز في حقه، ما حدث أنني أخطرته بالحقائق التي تحدث لكنه لم يرد علي سبب استبعادي".

وأوضح، أنه يرفض أن يكون سببا في زيادة مشاكل الزمالك، رغم أن النادي لم يقف معه في أزمته مع كارتيرون ولماذا لم يحدث تحقيق في الواقعة؟".

وتابع:" لم استحق عدم التقدير من الزمالك بعد أزمتي مع المدير الفني للفريق، وحزين على طريقة رحيلي "ما أستاهلش اللى حصل" وتحملت الكثير من اجل النادي".

وأتم تصريحاته:" أي نادي كان سيمنحني عقدا أكثر مما كنت أحصل عليه مع الزمالك، ورفضت عرضا ضخما من السعودية قبل التجديد مع الزمالك".