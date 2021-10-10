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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليوناني يتحرك علي حدود تركيا.. فماذا يحدث هناك؟

تركيا واليونان
تركيا واليونان

أعلنت اليونان، اليوم الأحد، عن تعزيز عدد الجيش اليوناني علي حدود تركيا، بعد أن شهدت هذه المنطقة توترات متزايدة العام الماضي إذ حاول آلاف المهاجرين التسلل إلى أراضي اليونان.

 

ووفقا لقناة روسيا اليوم، أعلن وزير حماية المواطنين اليوناني، تاكيس تيودوريكاكوس، خلال زيارة إلى منطقة كاستانيي في مقاطعة إفروس، أن أثينا ستنشر 250 عنصرا جديدا من حرس الحدود لدعم وحدات الشرطة المنتشرة هناك.

 

وأكد تيودوريكاكوس ، أن أمن الحدود يعد من شروط أمن الدولة. 

 

وأشار إلى أن اليونان تلتزم على نحو صارم بالقانون الأوروبي غير أنها مستعدة للتصدي لأي مغامرة وأي تهديد جديد.

 

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وأشار الوزير ، إلى الاتفاقية العسكرية المبرمة مؤخرا بين اليونان وفرنسا، مبديا قناعته بأن أثينا ازدادت قوة بفضل هذا التحالف الاستراتيجي.

 

وتفقد تيودوريكاكوس، خلال الزيارة السياج الأمني بطول 37 كلم الذي أنشأته اليونان عند الحدود، ويأتي ذلك على خلفية الخلافات بين اليونان وتركيا.

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