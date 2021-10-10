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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة سير العمل بالقطاع الصحي والاطمئنان على توافر الأدوية

الحملات على المستشفيات
الحملات على المستشفيات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمتابعة سير العمل بالقطاع الصحي ومدى تقديم الخدمات به بمراكز وقرى المحافظة بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الدورية على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأكد عصام سعد، تقديم سبل الدعم الممكنة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة بالمحافظة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين طبقاً للإمكانات المتاحة، لافتاً إلى ما تقدمه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا القطاع الهام والاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وفي هذا الإطار تفقد العميد محمد صلاح ابوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة ؛ مستشفى القوصية المركزي وذلك للاطمئنان على سير العمل بالقطاع الصحي ومدى توفر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية والوقائية وتواجد الأطقم الطبية.

وتابع العيادات الخارجية وأقسام المستشفى ووحدات الغسيل الكلوي والعناية المتوسطة والمركزة واطمأن على عمل المحولات والديزل وشبكات أسطوانات الأكسجين للاطمئنان على عمل شبكات ومحابس وخزانات وعدادات وأسطوانات الأكسجين فضلاً عن المرور على المخازن وقسم التغذية والمطبخ ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى داخل المستشفى بالاضافة إلى التأكد من عمل المعدات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل أفضل والتشديد على اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وذلك وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.

فيما أعلن محافظ أسيوط في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

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