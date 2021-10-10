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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس تحتفل بعيد ميلاد محمد منير

منير وإسعاد
منير وإسعاد

 


احتفلت الفنانة اسعاد يونس بعيد ميلاد الكينج محمد منير الذي يوافق اليوم الأحد 10 أكتوبر.


ونشرت إسعاد يونس عبر حسابها على موقع "انستجرام" صورة لها برفقة محمد منير وكتب : "كل سنة وأنت طيب يا كينج".


يحتفل اليوم الكينج محمد منير بعيد ميلاده الـ ٦٧، فقد تربع على عرش الموسيقى وصنع لنفسه شكلا ولونا مختلفا، جعله مميزا، وله قاعدة جماهيرية في الوطن العربي بأكمله.


منير ابن النوبة كان دائما حريص على التحدث عن بلاده في أغلب حواراته، وقال في حوار تليفزيوني قديم له عن عنها: "النوبة هي كل شيء، هي الطفولة، هي عبق وسحر أسوان، هي فن مميز، وعمارة مميزة لونها أبيض وبيت بسيط، هي بنت سمرة، هي النيل أعظم شيء في مصر".

 

ولد منير في مثل هذا اليوم عام 1954، في قرية منشية النوبة بأسوان، واسمه كاملًا هو  محمد منير أبا زيد جبريل.


لم يترك منير شيئا إلا وغني له، فغني للعاشقين وللمجروحين من هوي الحب، غني للحرية وحلم بدنيا كلها إنسانية، غني لعيون النوبة السمرا وامتدح في جمال معشوقته مصر.


"الليلة يا سمرا" هي الأغنية التى أدخلت محمد منير إلى قائمة الـBBC لأفضل 50 أغنية أفريقية فى القرن العشرين، كما حصل عليها العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة السلام من قناه CNN عن ألبومه "الأأرض والسلام" والجائزة الماسية من "باما أووردز" ، بجانب الجائزة البلاتينية لأفضل مطرب مصرى وعربى ولمشاركته مع الفنان الألمانى "عادل الطويل" وحصل على جائزة شركة يونيفرسال العالمية، بعد أن وزعت الأسطوانة التى تضم أغنية "تحت الـياسمينا" 700 ألف نسخة محققة أعلى نسبة توزيع فى ألمانيا.

 

اسعاد يونس تهنئة عيد ميلاد الفنان محمد منير الكينج محمد منير

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