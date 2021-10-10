رئيس سياحة النواب: إعادة هيكلة قطاع الطيران له مردود إيجابي على السياحة

أكدت نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني هام للغاية بشأن استعراض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، والرؤية المستقبلية لوضع الشركة القابضة لـ "مصر للطيران"، والذى يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة لرفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولاً إلى زيادة القدرات التنافسية.



وقالت نورا علي، إن قطاع الطيران من القطاعات الحيوية الهامة، مؤكدة أهمية مواصلة التطوير ورفع أداء هذا القطاع لما لذلك من مردود إيجابي قوى على حركة السياحة والتنمية التي تشهدها مصر الحديثة ، مشيرة إلى أن قطاع الطيران شهد نقلة نوعية وتطويرا كبيرا فى المطارات وطفرة فى إنشاء المطارات الجديدة وتحديث الاسطول الجوي بالإضافة لرفع كفاءة عدد من المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المطارات.

تطوير العمل في قطاع الطيران المدني

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني؛ لاستعراض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، والرؤية المستقبلية لوضع الشركة القابضة لـ "مصر للطيران"، وحضر اللقاء كل من اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران، وباسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والتجارية والإعلام.



واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير العمل في قطاع الطيران المدني بما يؤدي إلى تحقيق التميز المطلوب في أدائه، لما له من دور مهم كأحد روافد الاقتصاد الوطني.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تعمل الدولة على دعم الخطط المستقبلية والدراسات المقترحة التي من شأنها رفع مستوى أداء هذا القطاع، والشركات التابعة للوزارة، في إطار جهود الدولة للإصلاح الإداري بمختلف الوزارات.



وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدني المستجدات المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ إجراءات تحديث الهيكل الإداري للوزارة، والذي سيُسهم في رفع مستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنشطة الطيران، ويساعد في الوقت نفسه في تحقيق الأهداف المرجوة للوزارة ورؤيتها وخطتها الاستراتيجية.



كما أكد الطيار محمد منار عنبة أن إعادة هيكلة وزارة الطيران المدني من شأنها تحقيق مجموعة من الأهداف لقطاع الطيران المدني، والتي من أبرزها رفع كفاءة العاملين، من خلال التدريب والتأهيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر آليات متنوعة تتيح لوزارة الطيران العمل بفاعلية وكفاءة أكبر.



وتطرق الوزير إلى ما تم تنفيذه بشأن الشركة القابضة لمصر للطيران، لافتا إلى أنه تتم حاليا إعادة هيكلة الشركات التابعة لمصر للطيران، كما استعرض الوزير خطة وزارة الطيران والرؤية المستقبلية لتطوير الأداء خلال الفترة المقبلة.