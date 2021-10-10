كيفية التغلب على الإكتئاب ومواجهة المرض النفسي؟ .. استشاري يوضح

نصحت الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالتسامح قائلة: كونى أكثر تسامحا، الناس ستستمر فى الخطأ، فلا تقهرى نفسك على كل فعل منهم، اجلسى مع احبابك ودورى على فيلم اسماعيل ياسين اضحكى ومارسى العديد من الرياضة، فالمهم أنك لا تحزنى نفسك".

وأكدت هالة حماد استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، خلال استضافتها فى برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" عبر فضائية "سى بى سى"، أن اليوم يوجد علاج للاكتئاب، مناشدة جميع المرضى الاقبال على التشخيص، لتتم خطوات العلاج بسهولة.

وأوضحت استشاري الطب النفسي أنه يجب على كل مريض ألا يتذكر وصمة الاكتئاب والذهاب إلى طبيب نفسى ويبعدون عن خوفهم المتلعق بالذهاب إليه، ولكن البعض اليوم تغير فكره وتطور ويذهب لطبيب نفسى فور احتاجه له.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد رفعت استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان، إلى أن هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تسمى "اكسر الاكتئاب"، وكانت تهتم بتوعية الانسان على كيفية تجنب الاكتئاب، من جانب الاعلامى شريف مدكور والاعلامى خالد منصور، كاشفا أن العلاج ليس دائما دوائى وإنما أصبح الآن العلاج بالكلام.