تقليل الاغتراب.. تعرف على مواعيد إغلاق موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

تقليل الاغتراب …… تغلق خلال ساعات مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، اعتبارا من السبت 9/10/2021 ، حتى يوم الثلاثاء 12/10/2021 .

رابط تقليل الاغتراب …. لطلاب الدبلومات الفنية

تقليل الاغتراب .. حددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنــــا ويمكن للطالب التحويل لتقليل الاغتراب عن طريق التسجيل من خلال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

قواعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

تقليل الاغتراب.... أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تيسيرا علي الطلاب فقد تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب موضحة أنه في إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021 وتم مد الفترة لعدة أيام لتأخر نتائج بعض طلاب الدور الثاني .

موعد تقليل الاغتراب للقبول في الجامعات

تقليل الاغتراب.. قالت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، إن موعد النهائى لـ تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية هو يوم الثلاثاء 12/10/2021، وأن تقليل الاغتراب يتم وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب.

- التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

تفليل الاغتراب.... وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن إنه بالنسبة إلى التحويلات بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة، ويسمح للطالب الذي يتم ترشيحه في العملية الخاصة بالتنسيق إلى أحد المعاهد الخاصة أو المتوسطة، وهي التي تخص التقدم للتحويل إلى معهد آخر في نفس التخصص أو تخصص آخر وهو الغير مناظر.

تقليل الاغتراب .... ويتم الإنتهاء من العمليات الخاصة بالمراجعة وترشيح الطلاب، وسوف تكون النتائج متوفرة أمام الطلاب من خلال الدخول هنا، ووصل عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، وهم الذين تم ترشيحهم إلى الكليات والمعاهد، وهذا عن طريق مكتب تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد لـ 555456 طالب وطالبة.

تنسيق

تفليل الاغتراب…وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن هذه التحويلات تتم بشرط أن يستكمل الطالب الحد الأدنى المعلن للمعهد الذي يرد أن يحول له، وهذا في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية ويكون بأسبقية المجموع.

الكليات المتاحة بتنسيق الدبلومات الفنية 2021

كليات التربية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر

- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.

- معهد القناة العالي بالسويس.

- معاهد السياحة والفنادق.

- كليات السياحة والفنادق

- كليات الهندسة.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.

- الأكاديمية الحديثة في المعادي للهندسة.

- كليات الفنون الجميلة.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات التربية الفنية.

- كليات الآثار.

- كليات الزراعة.

- كليات التجارة.

- المعاهد الفنية التجارية.

- كليات الحقوق.