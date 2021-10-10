علم فرنسا وفصل بلا مقاعد.. حكاية 6 مشاهد مدرسية هزت السوشيال ميديا

انتشرت حالة من الجدل، خلال الساعات الأولى لانطلاق العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 في جميع مدارس محافظات مصر؛ بسبب تداول عدد من المشاهد تسببت في غضب مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد بالصور ، أبرز المشاهد التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا خلال أول 48 ساعة دراسة…

طلاب يجلسون على الارض في الفصل

تداول رواد الفيسبوك صورا ، كشفت عن جلوس طلاب مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة بمحافظة القليوبية على الأرض وقضائهم اليوم الدراسي كاملا دون مقاعد في الفصل.

و أصدر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية، قرارًا بإحالة مدير مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة للتحقيق وعزله من منصبه، وتعيين مدير آخر بدلا منه في واقعة جلوس طلاب أحد الصفوف الدراسية بالمدرسة على الأرض لعدم وجود مقاعد دراسية.



وأشار وكيل وزراة التعليم فى القليوبية إلى إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم لجلوس الطلاب عليها اعتبارا من الغد.

وأكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية، أنه تم الانتهاء من فرش فصل المدرسة بالخانكة بالأثاث اللازم، بعد أن نُشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان الطلاب يجلسون على الأرض.



وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان له اليوم، أنه يوجه رسالة طمأنة إلى الطلاب وأولياء الأمور بخصوص عدم التخوف من حالات الكثافة العالية، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لمديري الإدارات والمدارس، بالعمل على تقليل الكثافات في الفصول الدراسية؛ تماشيا مع التعليمات الخاصة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

صراخ اولياء الامور وتكدسهم في مدرسة بالاسكندرية وحقيقة فقدان 6 طلاب

أصدرت التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تكدس أولياء الأمور بمدرسة عمر مكرم الابتدائية وبعض مدارس الإسكندرية.

وقالت التربية والتعليم : “بالتواصل مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أوضحت حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو تدافع أولياء أمور مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزة وأولياء أمور بعض المدارس الأخرى، والذين أصروا على الدخول رفقة أبنائهم في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك بغية جلوس الطلاب في مقاعد الصفوف الأولى مما أحدث بعض الارتباك والتزاحم والتكدس”.

واستطردت وزارة التربية والتعليم : “أشارت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الأمر وتداعياته والمتسبب فيه وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن فقد 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم الأمر الذي يتسبب في نشر القلق بين أولياء الأمور”.

قصة رفع علم فرنسا في احدى المدارس بدمياط

أثارت صورة لعلم يشبه علم فرنسا بأحد مدارس محافظة دمياط، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك حيث تناولت “السوشيال ميديا” خبر عن رفع علم فرنسا بطابور مدرسة في دمياط.

وصرح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم في دمياط، أن إدارة المدرسة طلبت من التلاميذ صناعة أعلام احتفالًا ببدء العام الدراسي الجديد وانتصارات أكتوبر المجيد إلا أن مجموعة من التلاميذ قامت بصناعة العلم بطريقة خاطئة في وضع أفقي، مؤكدا أن ذلك الخطأ غير متعمد من التلاميذ بالإضافة إلى أن التصوير بالموبايل مع ضوء الشمس جعل اللون الأسود يبدو باللون الأزرق.

وأوضح إنه فور اكتشاف الأمر تم تحويل الموضوع للشئون القانونية.

طالب ينشر صورة تتحدى تعليمات وزارة التربية والتعليم

نشر احد طلاب المدارس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة تحدى خلالها تعليمات وزارة التربية والتعليم بحظر استخدام الموبايل داخل المدرسة اثناء اليوم الدراسي للطلاب والمعلمين.

واظهرت هذه الصورة التقاط الطالب صورة له وهو يستخدم الموبايل الخاص به بجوار لافتة مكتوب عليها “ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول داخل المدرسة نهائيا ومن يحمل هاتفهه المحمول ستقع عليه المسئولية كاملة .. امضاء مدير المدرسة علي حسن”.

هروب الطلاب من على اسوار مدرسة بالمنوفية

شهد اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد هروب الطلاب من فوق أسوار مدرسة السادات الثانوية بنين تلا في محافظة المنوفية.

حيث قام الطلاب بتسلق الأسوار للخروج من المدرسة بعد ساعات من بدء العام الدراسي الجديد.

وأعلن مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه يتم التحقيق في واقعة هروب طلاب من فوق أسوار مدرسة السادات الثانوية بنين بمدينة تلا.

وأكد المصدر أن الطلاب حضروا متأخرين عن مواعيدهم ساعتين بعد إغلاق الأبواب فقاموا بتسلق الأسوار للحصول علي الكتب وأيضا خرجوا بنفس الأمر متسلقين الأسوار.

على غرار طفل ربع ساعة يا حاجة.. تلميذ باكيا لمحافظ الدقهلية: عايز أروح والنبي يا عمو

شهدت مدرسة منية سندوب الابتدائية التابعة لمركز المنصورة واقعة لفتت الأنظار وذلك في أول أيام الدراسة، خلال جولة محافظ الدقهلية على مدارس المحافظة ذات الفترتين حيث توسل طفل باكيا : «اديني الواجب.. عاوز أروح».

وواصل الطفل البكاء وطلب من المحافظ أن يخرجه من الفصل مع والده فقالت المعلمة والحاضرون إن والده سياتي ليأخذه ويعود للمنزل بعد قليل.

فيما أكد على عبدالرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، أنه تم تطعيم المدرسين والإداريين بالمدارس والإدارات التعليمية بإستثناء الحالات المُعفاه من التطعيم مع التشديد على اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس فى نطاق المحافظة ووضع ملصقات للتوعية من الأمراض وطرق الوقاية منها، فضلا عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة حالة النظافة بها لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبد الرؤوف أنه تم التأكد من وصول الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس لتسليمها للطلاب وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

كما وجه مدير التعليم بالدقهلية بضرورة المرور على المدارس للتأكد من النظافة العامة وخزانات المياه وجاهزية الاثاث المدرسى لاستيعاب الطلاب بجميع المدارس فى كافة المراحل التعليمية.

واكد اتخاذ كافة التدابير فى المدارس ذات الكثافات العالية لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب لافتا إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتورطارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أصبح حضور الطلاب إلزاميا منذ اليوم الأول لعام الدراسى الجديد .