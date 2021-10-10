15 مؤلفا توضح أهمية الاحتفال بالمولد النبوي.. إنفوجراف

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية انفوجراف حول أهمية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والدليل على احتفاله.

وقالت دار الإفتاء ، إن النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم سن بنفسه الشريفة جنسَ الشكر لله تعالى على ميلاده الشريف؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الإثنين، فلما سأله الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك قال: «فيه ولدت وفيه أنزل عليَّ» (أخرجه مسلم).

وأضافت عبر الفيسبوك: احتفل السلف وجمهور الأمة بالمولد النبوي الشريف، بل ألَّف في استحباب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جماعة من العلماء والفقهاء، وبيَّنوا بالأدلة الصحيحة استحبابَ هذا العمل، من ذلك:

- المورد الهني في المولد السني، للإمام الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم.

- الفخر العلوي في المولد النبوي، للحافظ السخاوي.

- عَرف التعريف بالمولد الشريف، للإمام الحافظ المقرئ أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري.

- النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم، للإمام العلامة أحمد بن حجر الهيتمي.

- حسن المقصد في عمل المولد، للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي.

- التنوير في مولد البشير النذير، للحافظ أبي الخطاب عمر بن علي بن محمد المعروف بابن دحية الكلبي.

- مورد الصاوي في مولد الهادي، لابن ناصر الدين الدمشقي.

- جامع الآثار في السير ومولد المختار.

- واللفظ الرائق في مولد خير الخلائق، لشمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي.

- المورد الروي في المولد النبوي، للملا علي القاري.

- الموارد الهنية في مولد خير البرية، لعلي زين العابدين السمهودي.

- مولد النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الشربيني.

- عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر، للمحدث جعفر بن حسن البرزنجي.

- جواهر النظم البديع في مولد الشفيع، ليوسف النبهاني.

وأشارت إلى أنه مما يلتبس على البعض دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى الفاضلة لم يقوموا بالاحتفال بالمولد النبوي كأمثال هذهِ الاحتفالات اليوم، وهذه الدعوى غير صحيحة؛ لأنه لا يشك عاقل في فرحهم رضي الله تعالى عنهم بمولده صلى الله عليه وسلم، ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره، ولا حرج في الأسَاليب والمسالك؛ لأنَّها ليست عبادة في ذاتها، فالفرح به صلى الله عليه وسلم عبادة وأي عبادة، والتعبيرُ عن هذا الفرح إنما يكون بأي وسيلة ما دامت مباحة.