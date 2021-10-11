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رئيس التحرير
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توك شو

في هذه المدارس.. التربية والتعليم: وجهنا بتقسيم الطلاب إلى فترتين لتقليل الكثافات

صدى البلد

علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، على الكثافات التي تحدث في الفصول، قائلاً: "دورنا ان احنا نرصده ونعالجه وميحصلش تاني"، مشيراً إلى أن ذلك سيتم من خلال المتابعة الموجودة في كل مديرية تربية وتعليم.

وأضاف رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الوزارة وجهت بتقسييم الطلاب لفترتين لتقليل الكثافات، وتحقيق ما يُسمى بالتباعد الاجتماعي، منوهاً أن هذا القرار صُدر من اسبوع، ومن اليوم سيتم تطبيقه على مدرسة بالخانكة، ومدرسة "عمر مكرم" في محافظة الإسكندرية، نظراً لما حدث اليوم.

وعقب نائب وزير التربية والتعليم قائلاً: "معندناش مانع إن حد يبلغنا بهذه الأخطاء، لأننا بالفعل بنتخذ إجراء وبيتم معالجتها".

وتابع رضا حجازي قائلاً: "هناك مدارس ناجحة في تطبيق كافة تعليمات الوزارة سواء من ناحية الكثافة أو تطبيق الاجراءات الاحترازية .. ويجب ان ننشرها مثلما ننشر المشاكل.. وأنا زورت منها اليوم وفقاً لإدارة البساتين وإدارة السلام".

ونوه نائب وزير التربية والتعليم أن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسئولين عن ما حدث في مدرسة بالخانكة، وهو جلوس الأطفال على الأرض نظراً لعدم وجود مقاعد كافية.

التربية والتعليم تقليل الكثافات مدرسة عمر مكرم مدرسة الخانكة إدارة البساتين إدارة السلام

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