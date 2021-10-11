سام مرسي: كنت خارج حسابات حسام البدري.. ومحمد صلاح الأفضل في العالم

أكد سام مرسي لاعب فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، أن فرص تواجده في منتخب مصر الفترة المقبلة موجوده مشيرا الي أن البرتغالي كارلوس كيروش طالبة بالاجتهاد .

وأضاف سام مرسي، خلال تصريحات تليفزيونية : تعرضي للإيقاف لمدة ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي اثر علي فرص تواجدي في منتخب مصر .

وأكمل: “كيروش يمتلك سيرة ذاتية قوية ومعروف في العالم كله ، ولم يتواصل معايا حسام البدري خلال فترة تواجده علي رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر وكنت خارج حساباته تماما”.

وأشار سام مرسي خلال تصريحاته أن منتخب مصر يمتلك عدة لاعبين مميزين في مركزه مثل طارق حامد وعمرو السولية ومحمد النني موضحا أن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا .