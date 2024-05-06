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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف موقف الاتحاد الأوروبي من اجتياح رفح الفلسطينية.. فيديو

رفح
رفح

كشف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» عمرو المنيري من بروكسل، عن موقف الاتحاد الأوروبي من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلا إن جوزيب بوريل المسؤول عن الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، نشر أكثر من تغريدة على منصة X محذرا فيها، من أن ما يحدث الآن ينذر بالأسوأ، وأنه لا يجب أن يكون هناك هجوم في رفح، خاصة في وجود الأزمة الإنسانية الكبيرة التي تواجه غزة حتى الآن.

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وأكد خلال رسالة على الهواء ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن جوزيب بوريل هو الوحيد حتى اللحظة الذي أخرج رد فعل، مواصلا: «نحن في انتظار رد فعل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خصوصا أنه الآن يجتمع في باريس مع الرئيس الصيني».

وتابع، أن الاتحاد الأوروبي أكد أكثر من مرة ضرورة الوقف التام والفوري لإطلاق النار، وضرورة الاستجابة والإفراج عن الرهائن، موضحا: «جوزيب بوريل هو أكثر المتحدثين في الاتحاد، وهو دائما ما يقف ضد المواقف الإسرائيلية المتشددة تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، لكن حتى الآن لا نعرف ماذا سيقول الاتحاد الأوروبي تجاه اجتياح رفح الفلسطينية».

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