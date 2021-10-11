عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يقود الأرجنتين للفوز علي أوروجواي بثلاثية في تصفيات كأس العالم

ميسي
ميسي

حقق منتخب الأرجنتين الفوز علي منافسه اوروجواي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد  في المباراة التى اقيمت علي  ملعب "المونيمونتال"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.


وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لمنتخب الارجنتين في الدقيقة 38 من عمر اللقاء  وأضاف الهدف الثاني زميلة رودريجو دي بول في الدقيقة 44 من زمن المباراة .

وفي الشوط الثاني سجل منتخب الارجنتين الهدف الثالث عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء . 

بهذه النتيجة يحتل منتخب الارجنتين المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم برصيد 22 نقطة في حين يحتل منتخب البرازيل صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة . 

وتوقف رصيد منتخب الاوروجواي عند النقطة 16 محتلا المركز الرابع .

تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: ايميليانو مارتينيز

الدفاع: نيكولاس تاليافيكو - نيكولاس أوتامندي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

الوسط: نيكولاس جونزاليز - جيوفاني لو سيلسو - لياندرو باريديس - رودريجو دي باول

الهجوم: ليو ميسي - لوتارو مارتينيز

بينما جاء تشكيل منتخب الاوروجواي كالتالي :

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: أراوخو- جودين- كواتيس- فينا

الوسط: نانديز- فالفيردي- فيسينو- كروز

الهجوم: رودريجيز- سواريز

منتخب الارجنتين الأرجنتين أوروجواي ميسي

ترشيحاتنا

التعدي على شاب سوهاجي وقطع يديه في ليبيا| تفاصيل مأساوية

في عيد ميلاده.. قصة غناء عمرو دياب أمام محافظ بور سعيد

تطور جديد في سيطرة الصين على فيروس كورونا

دعاء لحفظ الجنين في الرحم.. سريع ومستجاب تعرف عليه

نداء عاجل من الخارجية الأمريكية إلى رعاياها بالعاصمة الأفغانية كابول

هل سأقابل أهلي وأجدادي الذين لم أرهم بعد الموت؟ الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك البديل.. كيروش يطيح بعبدالله السعيد من تشكيل المنتخب أمام ليبيا

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

صورة متداولة.. سهير رمزى تكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابتها بالبهاق

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الإحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

اﻟﻤﺰﻳﺪ