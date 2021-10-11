ميسي يقود الأرجنتين للفوز علي أوروجواي بثلاثية في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب الأرجنتين الفوز علي منافسه اوروجواي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التى اقيمت علي ملعب "المونيمونتال"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.



وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لمنتخب الارجنتين في الدقيقة 38 من عمر اللقاء وأضاف الهدف الثاني زميلة رودريجو دي بول في الدقيقة 44 من زمن المباراة .

وفي الشوط الثاني سجل منتخب الارجنتين الهدف الثالث عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة يحتل منتخب الارجنتين المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم برصيد 22 نقطة في حين يحتل منتخب البرازيل صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة .

وتوقف رصيد منتخب الاوروجواي عند النقطة 16 محتلا المركز الرابع .

تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: ايميليانو مارتينيز

الدفاع: نيكولاس تاليافيكو - نيكولاس أوتامندي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

الوسط: نيكولاس جونزاليز - جيوفاني لو سيلسو - لياندرو باريديس - رودريجو دي باول

الهجوم: ليو ميسي - لوتارو مارتينيز

بينما جاء تشكيل منتخب الاوروجواي كالتالي :

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: أراوخو- جودين- كواتيس- فينا

الوسط: نانديز- فالفيردي- فيسينو- كروز

الهجوم: رودريجيز- سواريز