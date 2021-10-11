إدارة الغردقة التعليمية تقرر العمل فترتين بالمدارس ذات الكثافة المرتفعة

قررت إدارة الغردقة التعليمة برئاسة محمد إبراهيم مدير الإدارة، الأحد، تشغيل المدارس فترتين في حالة زيادة الكثافات حفاظاً على الطلاب.

وبحسب بيان للإدارة، إنه بالتواصل مع هشام منير وكيل الوزارة تقرر عمل جميع مدارس إدارة الغردقة التعليمية التي بها كثافات للعمل فترتين، بالتنسيق مع إدارة أقسام التعليم ابتدائى -إعدادى-ثانوى بعد دراسة الموقف من خلال اليوم الأول من العام الدراسى على أن ينفذ ذلك خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

كان عدد من مدارس الغردقة قد شهدت كثافة مرتفعة في أول أيام العام الدراسي وتداول عدد من أولياء الامور صور للكثافة العالية داخل الفصول الدراسية .

وكان قد أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر،، أن المديرية استعدت استعداداً كاملاً لاستقبال الطلبة مع بداية عام دراسي جديد يوم غد الأحد، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وكافة إجراءات الأمن والسلامة وباتباع تعليمات عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بتطبيق كافة الإجراءات من أعمال التعقيم وأعمال تطهير ونظافة وتباعد اجتماعي مع وضع الملصقات التوعوية للأمراض وطرق الوقاية منها بالمدارس حفاظًا على سلامة الطلاب.

وأوضح وكيل التعليم، أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب كما تسعي جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية من أجل تحقيق عاما دراسيا متميزا بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه بالتعاون مع مديرية الصحة تم توفير طبيبًا بكل مدرسة لمتابعة الطلبة والإهتمام بهم مع وجود غرف العزل بالإستعداد الكامل في كل مدرسة.

وأكد منير، صدور تعليمات بالمتابعة المستمرة والدائمة للمدارس من خلال لجان متابعة ومرور دوري بمساعدة من الإدارات التعليمية، مشيدًا بمشاركة مجلس الأمناء من خلال التواصل البنّاء بمدارس المحافظة، حيث إنه الممثل الشرعي لآراء أولياء الأمور مشيدًا بدورهم في التغلب على العديد من مشكلات العملية التعليمية.