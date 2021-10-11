تحذير من انفجار خزان الوقود المشتعل بلبنان.. وطلب عاجل لوزير الطاقة

حذرت فرق الدفاع المدني في لبنان، اليوم الاثنين، من انفجار خزان الوقود المشتعل في منشأة الزهراني جنوبي البلاد، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأشارت "سكاي نيوز عربية"، إلى أن فرق الإطفاء تواصل محاولاتها للسيطرة على حريق خزان الوقود في منشأة الزهراني.

فيما قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض إنه تم تطويق الحريق في محطة الزهراني للكهرباء، حيث تابع الموقف بعد أمر من رئيس الوزراء بإيفاده بعد انتهاء اجتماع بينهما لمنشآت الزهراني لمعاينة الوضع والاطلاع على ملابسات الحريق.

وطالب فياض الجميع من منشأة الزهراني، بالابتعاد عن مكان الحادث، مؤكدا ضرورة انتظار نتائج التحقيقات بأسباب الحريق.

ولفت إلى أن التحقيقات الأولية أفادت بأن الحريق نشب نتيجة خطأ خلال عملية النقل، لافتا إلى أن الأهم الآن هو أمن الناس، وفقًا لموقع “لبنان 24”.

كما تابع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ومحافظ الجنوب منصور ضو، الحريق الذي اندلع في أحد الخزانات في منشآت النفط في الزهراني.

وطلب مولوي إتخاذ كل الاجراءات اللازمة للحيلولة دون امتداد النيران وعزل البقعة القريبة من مكان الحريق.

وأوعز مولوي إلى المعنيين تأمين المياه لصهاريج الدفاع المدني التي تعمل بجهد على محاصرة النيران المندلعة.

واندلع حريق كبير داخل منشآت النفط في منطقة الزهراني، وبحسب صحيفة "النهار" فإن حريقا كبيرا شب صباح اليوم في إحدى خزانات منشآت مصفاة الزهراني.

وتصاعدت من الحريق ألسنة النيران، فيما ارتفعت سحب كثيفة من الدخان في أجواء المنطقة وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان حيث تعمل على إخماده.

ونشرت قناة "الجديد اللبنانية مقطع فيديو يظهر مشاهد من الحريق، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني يعمل على إخلاء محيط منشآت النفط في الزهراني

وأعلن "التحكم المروري" عن قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين بسبب اندلاع الحريق في المحلة وتحويل السير إلى الطريق البحرية.

وفيما لم تعرف بعد أسباب الحريق، قيل إنه اندلع في أحد الخزانات القديمة في المصفاة، وأن الخزان المحترق يحمل رقم 702، ولم تعرف بعد طبيعة المادة المحترقة فيه.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن حريق محطة الزهراني للكهرباء لا يزال خارج السيطرة، حيث لا تزال عمليات إخماده مستمرة والنيران ما زالت مشتعلة في خزان المحروقات.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن هناك صعوبة في تركيز عملية الإطفاء باتجاه الخزان المشتعل مباشرة، لافتة إلى تراجع مخزون الوقود فيه بمعدل النصف بسبب نشوب الحريق.

من جانبه، فتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحريق الذي اندلع في خزان الوقود في الزهراني.