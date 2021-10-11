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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن أحذية بسوق قنا

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق نشب في مخزن أحذية وسط سوق مدينة قنا ، دون إصابات بين العاملين .

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين ، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا ، يفيد باندلاع حريق فى مخزن أحذية ببدروم علي مساحة ٥٠ متر بالسوق، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

 

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دفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الأتربي، مدير إدارة الحماية بقنا ، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفوري مع الحريق.


وتمكنت قوة ضمن المقدم حسام ابراهيم ، و الرائد محمد معتز ، من السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

 

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

قنا الحماية المدنية مخزن احذية مدينة قنا حريق

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