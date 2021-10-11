صحة قنا: التفتيش على 214 منشأة طبية خلال شهر سبتمبر الماضى

شنَّت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بقنا حملات مكثفة على مخازن الأدوية و الصيدليات العامة بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي، تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



وقال اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، إن الحملات تأتى في إطار إحكام الرقابة على سوق الأدوية والصيدليات العامة بمراكز محافظة قنا التسعة، للتأكد من وصول دواء آمن لكل مريض، والاطمئنان على جودة و سلامة مستحضرات الصيدليات المقدَّمة للمواطنين، بالإضافة إلى محاربة الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، و المنتهية الصلاحية بالصيدليات العامة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن استمرار الرقابة الدورية المشددة على الصيدليات و مخازن الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطنين.



وقال الدكتور راجي تاواضروس، وكيل وزارة الصحة و السكان بـ قنا ، جرى التفتيش المفاجئ على١٦٢ صيدلية عامة، و ٩ صيدليات بالمستشفيات العامة، و3 صيدليات خاصة وخدمات ليلية، و7 مخازن أدوية، و33 مركز طبى ووحدات ومكاتب صحية.

وأضاف تاواضروس ، كما جرى تحرير ٥ محاضر شرطة للمؤسسات الصيدليه، حيث تنوعت المضبوطات المخالفة بين أدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، و ضبط ٥ صيدليات عامة وخاصة قاموا بصرف أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير .

وتابع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ،كما جري ضبط ٣ أنواع من الأدوية المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط ٢ أدوية خاصة بمستشفيات التأمين الصحي محظور بيعها بالصيدليات، وفحص ٣ حرز للنيابة العامة وإعداد تقرير فني بشأنها ، كما تم ضبط ٢٢ مخالفة اشتراطات ترخيص.