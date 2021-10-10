قنا تنفذ سيناريو محاكاة لمحاولة إحباط هجوم إرهابي على مستودع وقود

شهد حازم عمر، نائب محافظ قنا ، سيناريو المحاكاة الفعلية لمحاولة إحباط هجوم إرهابي ، على مستودع وقود قنا الاستراتيجي ، الذي نفذته قوات الحراسات المشددة التابعة لمديرية أمن قنا ، بالتعاون مع القوات المسلحة ومركز عمليات محافظة قنا ، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 87 الذي تنفذه المحافظة على مدار أربعة أيام في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري.



وشهد سيناريو المحاكاة كلا من : اللواء صموئيل عطا الله، نائب مدير أمن قنا ، والعميد محمد عبد المالك مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والعميد احمد عوض الله المستشار العسكري للمحافظة، وتامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، فضلا عن حضور لفيف من ضباط القوات المسلحة والشرطة .



وقال نائب محافظ قنا ، إن التدريب يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث كرسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة قادرة على مواجهة أي طارئ من أجل الحفاظ على أرواح و ممتلكات الشعب، مؤكداً أن القوات المسلحة ورجال الشرطة جزء أصيل من نسيج هذا الوطن الغالي ويعملان دائماً على مساعدة الشعب المصري وتقديم الدعم له في كل الظروف.



وأضاف عمر ، أن القيادة السياسية قد وضعت نصب أعينها مواجهة الأزمات و الكوارث الطبيعية، من خلال اعتماد خطة طموحة لتطوير وتجهيز غرف إدارة الأزمات وتدريب العاملين في الدولة و أجهزتها المختلفة على آليات وأساليب مواجهة الأزمات للحد من خطورتها بالتنسيق مع القوات المسلحة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، فضلًا عن ربط غرف إدارة الأزمات المختلفة بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء و إجراء العديد من السيناريوهات المحتملة والتدريب عليها والعمل على علاج أوجه القصور بها، مقدمًا شكره وتقديره للقوات المسلحة على دعمها المادي والمعنوي المتواصل للمؤسسات المدنية في كافة المجالات .



وأثنى نائب محافظ قنا ، على كفاءة التدريب العملي التي وصلت إليها قوات الأمن في تأمين الهدف الحيوي في أقل وقت وبأقل الخسائر، مؤكداً أهمية عنصر التدريب في صقل مهارات وخبرات قوات التأمين من ضباط وأفراد، وتنمية قدرات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث، وأن قوات الدفاع الشعبي والعسكري تعد أحد الركائز الهامة والحيوية في إدارة الأزمات والكوارث ومجابهتها بطريقة علمية وعملية سليمة.



كما نقل العميد محمد عبد المالك، مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، للمشاركين في التدريب تحيات اللواء عماد أحمد زكي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، موضحاً أن التخطيط يعد من أهم المكونات التي تقوم عليها استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث، حيث يساعد على إدارة الأزمة بالمبادرة ، وليس كرد فعل ومن ثم تحقيق نسبة نجاح أعلى في التعامل مع تلك الأزمات، وتجنب الآثار السلبية الناتجة عنها، مشيداً بسرعة تحرك سيارات الحماية المدنية والإسعاف وقوات الشرطة والوصول في أسرع وقت ممكن والتدخل في الوقت المناسب ، وهو ما يساعد الأجهزة المعنية في التعامل مع أي حالات طوارئ بشكل سريع .

سيناريو محاكاة إحباط هجوم ارهابي

IMG-20211010-WA0094

IMG-20211010-WA0092

IMG-20211010-WA0093

IMG-20211010-WA0091

IMG-20211010-WA0090

IMG-20211010-WA0087

IMG-20211010-WA0084

IMG-20211010-WA0082

IMG-20211010-WA0083

IMG-20211010-WA0079

IMG-20211010-WA0077

IMG-20211010-WA0073

IMG-20211010-WA0070

IMG-20211010-WA0069

IMG-20211010-WA0065

IMG-20211010-WA0064

IMG-20211010-WA0062