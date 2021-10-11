عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود تكشف فوائد كريم بينكي للبشرة

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل، إن استخدام الميك أب بكثرة يعد مشكلة كبيرة، مشيرة إلى أنه من أجل منع تلك المستحضرات وآثارها الجانبية على البشرة يجب ترطيب البشرة عن طريق استخدام كريم بينكي.


وأضافت “أبو السعود”، خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن كريم بينكي يقوم بتقشير البشرة بدون أى أعراض جانبية، موضحة أنه باستخدامه يوميا تستطيع البشرة تعويض استخدام أي أنواع كريمات أخرى.


كما كشفت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، أن هناك نوعًا من الصابون الطبي يسمى بـ "بينكي"، ويوجد منه لجميع أنواع البشرة بمختلف المكونات حسب كل بشرة، منوهة بأنه توجد صابونة زيت جنين القمح صالحة للبشرة الحساسة، ولكنها غير مفيدة للبشرة الدهنية والبشرة الجافة، مشيرة إلى أن هناك صابونة أخرى بالتوت البرى تناسب جميع أنواع البشرة.

 

وأضافت دينا أبو السعود، خلال برنامج "طبيب البلد"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية منى البحيري، أن كريم بينكي يحتوي على الفيتامينات، وزبدة الشيا، ويساعد على معالجة التصبغات.


وأشارت إلى أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، مضيفة أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

 

وذكرت "أبو السعود " فى تصريحات سابقة، أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات وهناك توصيل لكافة المحافظات والاسعار في متناول الجميع.


وأوضحت دينا أبو السعود، أن الشركة لديها العديد من المنتجات منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة، والمنتج مميز لأن به معطر ومرطب وملمع للجسم .

دينا أبو السعود خبيرة التجميل ترطيب البشرة كريم بينكي ست الستات

ترشيحاتنا

مجموعة مصر.. الجابون تفوز على أنجولا 2 / 0 في تصفيات المونديال

مدبولى : توجيهات من الرئيس بدعم وتحفيز قطاع الصناعة ومضاعفة الصادرات

المظاهر الدينية للاحتفال بـ ذكرى مولد النبي .. الإفتاء توضح

الرقابة الإدارية تعلن نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022

رمى الرفات في الطريق.. حبس تربي انتهك حرمة الموتى بمقابر بطنطا

300 علامة تجارية.. الصين وحش السيارات الكهربائية القادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدام عنيف.. صحيفة جنوب إفريقية تلمح لرحيل بيتسو موسيمانى عن الأهلي

ساعات الحسم.. محاضرة أخيرة لـ كيروش في منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

بالأسماء .. 6 لاعبين صداع في رأس كيروش قبل مواجهة مصر وليبيا

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

الحرارة تصل لـ 42 درجة.. تحذير هام من الأرصاد بخصوص منخفض السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.. صور

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

فيديو

ليست مشهدا من عمل درامي.. شاهد|طرق شيطانية لعصابة نسائية في اصطياد ضحاياها

فضحه ممثل شاب.. قصة اتهام شادي خلف بالتحرش وهتك العرض.. فيديوجراف

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

آية السيد فرحات تكتب: الحياة نضال

داليا السبع تكتب: عندما اهتز العالم لإنقطاع الإنترنت

هبة مصطفي تكتب: بعيدًا عن راية الوهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ