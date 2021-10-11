"هيئة البترول" تخطر شركات نقل المواد البترولية بإصدار شهادات الصلاحية

أخطرت الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركات العاملة في مجال تسويق ونقل المواد البترولية، بضرورة إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، من خلال معهد بحوث البترول، بأعتباره جهة حكومية موثوق بها يرأسها وزير البترول .



و أكد الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول ،في تصريحات له أن مشروع إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرؤوف، يمتلك أجهزة علمية متقدمة وكفاءات فنية متميزة في مجال التفتيش الهندسي على الشاحنات، فضلاً عن أن المعهد يقوم بإصدارهذه الشهادات منذ أكثر من خمس سنوات طبقأ للأكواد العالمية ومعتمد من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

وأضاف مدير المعهد أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع فى مصر للتفتيش الهندسى على السيارات الصهريجية و المنشات المعدنية و البنى التحتية لقطاع البترول يضم المشروع كل متطلبات التفتيش الهندسى و مراقبة التاكل فى المنشات المعدنية ويحتوى المشروع على ثلاث وحدات أساسية.



وأوضح أن الوحدة الأولى تختص بالكشف على سيارات نقل الغاز الطبيعى بمصر و إصدار شهادات الصلاحية لها، حيث يغطى المشروع 100% من جميع ناقلات المواد البترولية التابعة للقطاعين العام و الخاص. يتم الكشف عن صلاحية وكفاءة السيارات و بعدها يتم اصدار شهادات الصلاحية حيث بموجب هذه الشهادة تكون الناقلة صالحة لنقل المواد البترولية الغازية و ذلك طبقا للأكواد العالمية، حيث يقوم فريق العمل بالكشف على السيارات و الناقلات بالمواقع المختلفة على مستوى الجمهورية.



وقال إن الوحدة الثانية وتختص بالكشف على سيارات نقل البنزين و السولار حيث تعاقد المشروع مع معظم شركات نقل البترول و الغاز و كذلك المشتقات البترولية مثل الجمعية التعاونية للبترول و مصر للبترول و غيرهم، يتم من خلال المشروع إصدار شهادات الصلاحية بعد عمل المعاينات و التفتيش الهندسى على الناقلات باستخدام أحدث الأجهزة و المعدات الروبوتية للتأكد من صلاحيتها لنقل المواد البترولية طبقا للأكواد العالمية و ذلك حفاظا على الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة أماكن الشحن و التفريغ و خلافه.



واستكمل أن الوحدة الثالثة وتقوم بالتفتيش على المستودعات البترولية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية و فى جميع محافظات مصر و كتابة التوصيات الخاصة بالصيانة الدورية و الإصلاح و ذلك بمعرفة فريق عمل متخصص و مؤهل على أعلى مستوى من الكفاءة و حاصل على كل الشهادات التخصصية فى مجال التفتيش الهندسى و مراقبة التآكل.