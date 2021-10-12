رابطة تجار السيارات: نرفض ظاهرة الأوفر برايس والمستهلك شريك ..فيديو

علق أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات على ظاهرة " الاوفر برايس " المنتشرة في سوق السيارات في أعقاب أزمة الرقائق الإلكترونية في العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الشحن قائلا " أن السؤال حول هذه الازمة يتمخض في تحديد فكرة المسؤولية".

وأضاف أبو المجد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " قائلاً : التجار بريئون من هذه الظاهرة ونحن في شعبة التجار نرفض تلك الظاهرة و أصدرنا عدة تصريحات حول هذا الشأن " مطالباً المستهلكين بعدم الانسياق وراء تلك الظاهرة للحد من انتشارها قائلاً : لو عاوز عربية فئة 3 ومش موجودة خد التانية لو طالب لون ومش متوفر خد المتاح "

وأوضح أسامة أبو المجد " لكن ماينفعش تصر على ماركة معينة عشان مفيش بدائل لو الماركة مش موجودة خد ماركة تانية أنت شريك في الحد من تلك الظاهرة "

وتابع أسامة أبو المجد ، أن المستهلك برغبته في شراء ماركات وفئات معينة يجد نفسه مضطراً لشراء السيارة وعليها هامش " الاوفر برايس " قائلاً : " الفلوس الفارق الي إسمها أوفر برايس عند الموزع لأن الوكيل لا يتعامل مباشرة مع التجار ليه رجالته من الموزعين وهو المسؤول عن منح ذلك للتجار والتاجر مكسبه واضح ومحدد والفارق الذي يسمى " أوفر برايس " يذهب في جيب الموزع



وانهالت العروض على المستهلكين المصريين، في الكاش، وأنظمة التقسيط المختلفة، عبر المواقع المختصة ببيع السيارات، وإعلانات السوشيال ميديا، والمجلات، والخطة واضحة في هذا الإطار.. التخلص من موديل العام الجاري بأسعار وعروض جذابة، والبدء في إجراء أعين المستهلكين بموديلات العام الجديد 2022، لكن حصولك على الموديلات الجديدة لن يكون بتلك السهولة، عليك أولًا أن تدفع "أوفر برايس" حتى تقتني سيارة الموديل الحديث، والذي يتراوح سعره ما بين 5 إلى 50 ألف جنيه، وكانت الموديلات الأوفر حظًا في هذا الشأن هي "هيونداي – أوبل – تويوتا".

ويعرف " الاوفر برايس " بأنه المبلغ الذي يضيفه معرض السيارات على سعر السيارة الرسمي مقابل البيع الفوري، ويضطر المشتري لدفع هذا الرقم لعدم توافر السيارة لدى الوكيل و لتجنب انتظار شهور للحصول على السيارة مع احتمالية ارتفاع سعرها.