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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلطجية يسحلون راهبة مسنة بموتوسيكل في بريطانيا

بلطجية
بلطجية

أقدم اثنان من البلطجية  على متن دراجة نارية على دفع راهبة مسنة  قبل أن يسرقوا حقيبتها التي تحتوي على الماء المقدس في هجوم وحشي.


ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"  حكم على آدم فينتون وماثيو جودويلي بتهمة السرقة مع سبق الإصرار التي استهدفت راهبة تبلغ من العمر 85 عامًا في مقاطعة كوتنغهام رود  البريطانية.


كانت الضحية الضعيفة تمشي على طول الطريق عندما "صدمت على الأرض" بواسطة دراجة بخارية صعدت الرصيف وفقًا لتقرير هال لايف.

لم تكن الراهبة قادرة  على تذكر عدد الأشخاص المتورطين في الجريمة ولم تلاحظ أن حقيبة يدها قد سُرقت حتى ساعدها أحد المارة في الوقوف على قدميها.

وكانت  الحقيبة   التي احتوت  على مفاتيح بها عناوين ، وميدالية فضية على خيط وزجاجة من الماء المقدس ، أعيدت إليها فيما بعد  فور  العثور عليها  وهي ملقا بالشارع .

ألقت الشرطة القبض على فينتون ، البالغ من العمر الآن 21 عامًا ، بعد أن تعرفوا عليه على أنه الراكب على ظهر الدراجة.

البلطجية مسنة موتوسيكل راهبة منوعات اخبار ترفيه

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