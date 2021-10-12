جامعة جنوب الوادي: عقوبات رادعة لمنظمي حفل دي جي العشوائي



قال الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، إن فيديو الرقص علي مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب تجمعوا دون أذن أو تصرف وجري التنبيه على كل عمداء الكليات بمنع حدوث أو تكرار ذلك فى الحرم الجامعى.



جاء ذلك رداً على ما تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الطلاب يرقصون علي أنغام الـ دي جي داخل جامعة جنوب الوادى.

و أوضح رئيس جامعة جنوب الوادى ، بان الحفل المتداول ليس حفل استقبال لطلاب جدد و لم يحضر به أي عضو هيئة تدريس أو أى مسئؤل من الكليتين المذكور اسمهم.



و أكد رئيس الجامعة ، بأنه سوف يجرى فتح تحقيق عاجل بمعرفة عميد كلية الحقوق لاستجلاء الأمر نحو حقيقة الموضوع و من الذى سمح بإدخال الـ دى جى لداخل حرم الكلية ، و من الذى سمح بهذا التجمهر و الأفعال التى تتنافى مع الأعراف و الأخلاق الجامعية.



و أضاف رئيس الجامعة ، بأن الجامعة حريصة علي احترام القيم و العادات والتقاليد التى تعلمها للطلاب بمختلف كليات الجامعة ، لذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة و الرادعة لهذا التصرف.



