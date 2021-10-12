هل أنتم مستعدون ..الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة لـ الدول الأوروبية

وجه الرئيس السيسي، رسالة للدول الأوروبية بشأن الهجرة غير الشرعية، متسائلاً: "هل أنتم مستعدون للمشاركة والمساهمة من أجل تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية بهدف الوصول إلى مقاربة مختلفة!".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة فيشجراد مع مصر، قائلاً: "انا مش رافض أننا نناقش هذا المشروع مع الدول الأوروبية، ولكن من جانب أي مقاربة!، هل من مقاربة توفير حياة كريمة لـ 100 مليون مصري!".

وتابع الرئيس قائلاً: " هل انتوا مستعدين كأصدقاء أوروبيين وكـ دول مهتمة بحقوق الإنسان، أن توفروا لنا ذلك! هل مستعدين أن تقدموا لمصر نوع من التعليم الجيد لمواكبة متطلبات العصر".

وأردف الرئيس السيسي قائلاً: " هل انتم مستعدين ان انتوا تنقلوا جزء من خبراتكم في الصناعة من بلادكم لبلادنا حتى نستطيع توفير فرص عمل لأكثر من 65% من شباب الشعب المصري! .. هل انتوا مستعدين تعملوا كده! .. ولا احنا بنطلب مطالب وخلاص!".

وأوضح الرئيس أن الهجرة غير الشرعية تعكس شكل من حقوق الإنسان المفقودة في منطقتنا، بمنظور مختلف، وليس منظور التعبير عن الرأي والممارسة السياسية، ولكن هناك حقوق أٌخرى كثيرة لم تتوفر بعد.