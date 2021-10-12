عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جامع الكتب.. رواية جوستابو فابيرون عن العربي للنشر

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار العربي للنشر والتوزيع، رواية "جامع الكتب"، لـ جوستابو فابيرون باترياو، ترجمة محمد عثمان خليفة.

"جامع الكتب" شخصية هادئة منعزلة في برج من الكتب وحزم الورق التي يشبه لونها ضوء الشمس الباهت، وفي عالمه هذا هو غريب عن العالم الخارجي.

يقرأ عن حياة الراحلين في مجلدات "أوكتافية، مطبوعة بلغات جليلة، ويدرس كلا من الزمان والمكان من دون  أن يخضع نفسه لقسوة الزمان والمكان، سجين ومحاط بأعمدة الورق المطبوع، والمخطوطات غير المقروءة، والأحرف الشرقية، وكل لحظة من لحظات البشرية متاحة له بترتيب أبجدي وتغطي جدران غرفته، في مأمن من كل شيء عدا نظراته. 

أمضى ثلاثين عاما من حياته في هذا المكان، والذي منه يخرج  وحيدا بعد حلول الظلام، وبمجلد تضمه ذراعه إلى جسده واضعا إصبعا داخله عند الصفحة التي توقف عندها، يتحقق "جامع الكتب" بعناية من أوجه التشابه والاختلاف بين العالم الحقيقي والعالم الذي تعرفه ذاكرته من الكتب: فالمدينة التي يسكنها تتغير، وكل ليلة يزداد عدد المتشردين في زواياها، وحشود الغرباء الذين يزدحمون في الدروب والسبل أو يمكثون في الأزقة والشوارع الجانبية، ويسجل "جامع الكتب" في عقله هذا التحول المفاجئ بكل دهشة الدنيا.

دار العربي للنشر والتوزيع رواية جامع الكتب جوستابو فابيرون باترياو ترجمة محمد عثمان خليفة برج من الكتب

ترشيحاتنا

بـ290 مليار درهم.. الحكومة الإماراتية تقر الميزانية الاتحادية حتى عام 2026

مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث سقوط كوبري مشاة حديدي في جنوب سيناء..شاهد

الأزهر للفتوى يقدم روشتة علاجية للتعامل مع الزوج مدمن المخدرات

6 كلمات قبل النوم تقيك من عذاب الأخرة.. رددها 3 مرات

حكم شراء حلوى المولد النبوي.. الأزهر يجيب

انخفاض الفاعلية.. بيان عاجل من موديرنا وجونسون آند جونسون بشأن لقاحات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

مكافأة ضخمة.. اتحاد الكرة يفاجئ لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على ليبيا

أبوها مات وأمها سافرت.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد عمها وعمتها بالقليوبية

رسميا.. رابطة الأندية تعلن عودة الجماهير لمباريات الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

طردوه من شقته في المغرب .. تفاصيل أزمة نجل عبدالمطلب |فيديو

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

فيديو جراف.. الستات كلمة السر.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي وموسيماني

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سفينة الزمن القادم!!!

محمد سعيد العوضي يكتب: الحب.. قاتلٌ أم مظلوم؟!

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

اﻟﻤﺰﻳﺪ