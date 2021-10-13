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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مهرجان "فينتك أبوظبي" يستضيف 150 مستثمرا عالميا

ارشيفية
ارشيفية

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن قائمة المتحدثين في الدورة الخامسة من مهرجان فينتك أبوظبي،الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر المقبل.

ويشهد الحدث بنسخته الهجينة هذا العام جدول فعاليات حافل بالجلسات الحوارية والنقاشات والكلمات الرئيسية بمشاركة أكثر من 120 من رواد القطاع، لتسليط الضوء على مواضيع هامة كتسارع التوجه نحو الخدمات المالية الرقمية والاستدامة خصوصاً في ظل الجائحة العالمية.

وتشمل قائمة المشاركين في المهرجان لهذا العام نخبة من المتحدثين وتتضمن عناوين الجلسات التي سيقدمها المهرجان : "المرونة في مواجهة الأزمات" و "تجربة العمل الهجين الشاملة" و "أهمية رواية القصص في الابتكار" و "لماذا يعتبر المهندسون هم المصرفيون الجدد" و "كيفية بناء بنك" و"عملات التوكن والعملات الجديدة" و"أسرار إطلاق مشروع تكنولوجيا مالية" و"مستقبل المشهد الرقمي الجديد".

ويستضيف مهرجان فينتك أبوظبي أيضا 150 مستثمراً عالمياً من كبرى الصناديق الاستثمارية مثل سيكويا وأنتلر وتيكستار وجراي سكيل ومبادلة، إلى جانب أكثر من 100 من أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في العالم وذلك ضمن منصة فينتك100، وتضم هذه الشركات 9 من مؤسسي كبرى الشركات الناشئة التي تجاوزت قيمتها المليار دولار، ورؤساء تنفيذيين من شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مثل سترايب وجودو وفوري وفلاترويف وزيتا وزييب ووي لاب وبووكس ونوون.

وقال إيمانيول جيفاناكس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي إن قطاع التكنولوجيا المالية يزخر بالمواهب الصاعدة والابتكارات والحلول المتطورة التي تغير من مشهد الخدمات المالية بشكل إيجابي. وإننا في سوق أبوظبي العالمي نتوجه بالشكر الجزيل لكافة الرعاة والشركاء على دعمهم للمهرجان ونتطلع إلى الترحيب بكافة المشاركين والمتحدثين من رواد قطاع التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية والأكاديميين لفتح حوارات ونقاشات نتبادل من خلالها المعرفة والخبرات حول مستقبل القطاع.

يذكر أن المهرجان هذا العام سيشهد إضافة العديد من الميزات الجديدة إلى أنشطته مثل قمة التحول الرقمي CxO21 ومنتدى الأصول الرقمية Token، ومنتدى مبيعات التجزئة والمدفوعات، سوق فينتك. هذا إلى جانب فعاليات المهرجان السنوية مثل ملتقى أبوظبي للاستثمار وتحدي الابتكار ومنتدى فينتك الحكومي وفينتك 100 وجوائز فينتك أبوظبي.

مهرجان فينتك أبوظبي سوق أبوظبي العالمي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فينتك أبوظبي

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