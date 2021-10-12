تقلب فى حالة الطقس .. أمطار خفيفة بمدينة سانت كاترين جنوب سيناء

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، تقلبًا مفاجئًا في حالة الطقس ، وغابت الشمس لفترات متقطعة وظهرت الغيوم في سمائها، مما أدى إلى سقوط أمطار خفيفة.

وقال خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت مساء اليوم لحالة عدم استقرار في الطقس، وظهرت غيوم خفيفة في السماء، وتساقط أمطار خفيفة لمدة لا تتخطى نصف دقيقة، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ.

وأضاف نائب رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن المدينة استعدت بكامل طاقتها لمواجهة أي طوارئ، وجميع الطرق تعمل بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن المدينة استقبلت اليوم 550 سائح من مختلف جنسيات العالم، وقاموا بزيارة دير سانت كاترين، وصعود جبل موسي، وزيارة جبل المناجاة، ومحمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، و منطقة وادي حبران التي تضم نقوش سيناوية قديمة، وجبل عباس، ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية، بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع في المخيمات البدوية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

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